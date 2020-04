No descarta Astudillo uso de la fuerza pública para reducir movilidad, ante aumento de contagios de COVID-19

Acapulco, Gro., 24 de abril de 2020.- El gobernador Héctor Astudillo Flores subrayó que los gobiernos municipales deben cerrar los negocios no esenciales y establecer filtros en los mercados para contener la pandemia de Covid 19, pues los casos confirmados y muertes aumentaron de manera estrepitosa en las últimas 24 horas. Pidió también a los transportistas retirar sus vehículos de la calle.



’Yo sé que mi estado, mi querido Guerrero tiene hombres y mujeres inquietos, valientes, rebeldes, pero también entiende que estamos en una emergencia mundial’, dijo en su transmisión diaria por Facebook.



Hizo un sentido llamado a las personas a quedarse en sus casas y confió en que no será necesario el uso de la fuerza pública, aunque tampoco dijo que se descarta esa posibilidad, para reducir la movilidad en las ciudades y comunidades del estado.



’Hay que bajar la movilidad, eso es lo que yo creo, sin meternos en ningún problema de que ‘voy a meter a la cárcel a alguien’ o que ‘lo vamos a perseguir’ o que ‘vamos a corretear’, no. Los guerrerenses entendemos perfectamente que estamos en un problema y que entre todos tenemos que enfrentarlo’, afirmó.



Durante su mensaje Astudillo Flores informó que tuvo una videoconferencia con 61 alcaldes, en la que también participaron los integrantes de la Mesa Estatal de Seguridad para la Paz y la Justicia, el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional.



’Vamos nosotros a tratar de que con nuestra insistencia y con el razonamiento, que yo entiendo, vamos a entender entre todos, a detener entre todos, vamos a bajar la movilidad, vamos a bajar la movilidad. Aquí el gobernador, lo único que les quiere decir es que yo quiero pedirles su ayuda y que tengan presente que este asunto se está tornando más serio de lo que por sí ya era’, alertó.



Añadió que pidió a las presidentas y presidentes municipales que intensifiquen el perifoneo en comunidades, coloquen más lonas y establezcan filtros de revisión para que haya menos personas en los mercados.



Indicó que en Acapulco fueron cerrados los accesos a las playas para impedir que vehículos ingresen a la franja de arena. ’Estamos en una emergencia mundial y es urgente bajar la movilidad, menos gente en la calle, menos carros en la calle. Hay que cuidar a nuestros adultos mayores’, reiteró.



También mencionó que se creó un fondo económico para ayudar en el traslado de cuerpos de paisanos que fallecieron en Estados Unidos.