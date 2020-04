No desesperarse. Cuidémonos, Ser Conscientes de la Grave Crisis

Frente a la crisis que estamos viviendo en esta primera semana de permanecer en casita, vemos hay mucha gente en las calles, mientras el gobierno federal y los legisladores siguen laborando en sus oficinas. La ciudadanía debe tener plena consciencia de lo que significa no cuidar su propia vida. No estamos de descanso, no son vacaciones, es ahora cuando la solidaridad debe darse porque con la salud no se juega y aunque nos digan que no hay alarma ni debe haber pánico, lo cierto es que toca a cada uno poner su granito de arena. Todo pretexto para eludir nuestra responsabilidad, es nulo.

Mexicanos radicados en España y en Italia, por asuntos de trabajo, otros por realizar estudios superiores y algunos más de paseo, por diferentes medios claman que atendamos no solo las indicaciones oficiales, sino que procuremos crear consciencia de que la pandemia ya causó miles de muertos y aún no termina. En México está empezando. Estamos viviendo una etapa surgida en la segunda quincena de diciembre de 2019, en una población de China. Los gobiernos europeos como los americanos no dieron importancia al hecho hasta que se desató la expansión del coronavirus.

La pandemia debe entenderse que no se detiene, ni se cura, con frases humorísticas o mostrando estampitas religiosas. Es falso que un ser humano sea inmune al grado de que ’la fuerza moral’ evite el contagio del coronavirus. El mundo atraviesa por una muy grave situación y en México se sigue esperando entrar a la fase 2 de la pandemia, para entonces empezar a aplicar ’medidas estrictas’. Muchas familias están desesperadas y a ellas les pedimos que no entren a la etapa de la angustia, del temor, sino evitar salir de sus casas, sobre todos los mayores de 60 años o sea todos los de la Tercera Edad, son los más vulnerables, lo cual no quiere interpretarse como que los jóvenes están exentos. En nuestro país once gobiernos estatales, universidades privadas, institutos de enseñanza superior y empresas privadas, adelantaron la suspensión de actividades en sus locales. Los alumnos toman clases en línea, muchos empleados trabajan desde su domicilio particular.

Cierto es que paralelo a este suceso está el golpe seco a la economía familiar y a la nacional, por la semiparalización, así como las pérdidas que ocasiona la cancelación de los espectáculos deportivos y culturales, el cierre de cines, teatros y restaurantes. Este año se interrumpe la ceremonia religiosa del Viernes Santo en Iztapalapa, en el Sur de la Ciudad de México, a donde acuden más de dos millones de personas; será en un local cerrado y lo trasmitirán por televisión. Eventos suspendidos: la Feria del Caballo, en Texcoco, Estado de México; la Feria de San Marcos, en Aguascalientes. La primera programada a partir del 20 de marzo y la segunda estaba para el próximo abril. Obvio, muchos otros eventos deportivos y taurinos se celebrarán hasta nuevo aviso.

A partir del lunes 23, se ha informado, comienza la etapa más riesgosa y en la que todos, tooodos, debemos de cooperar para evitar consecuencias mayores. Debemos de atender los mensajes que transmiten nuestros compatriotas radicados en Europa. No hagamos comparaciones de nada ni de nadie, simplemente cuidémonos. No serán solamente las disposiciones gubernamentales las que observemos, no culpemos a las autoridades, veamos por nosotros mismos.

Precisamente el referido día 23 entrará en vigor el Acuerdo firmado por el titular de la Secretaría de Salud y la Secretaria de la Función Pública. El texto es el siguiente: ’Se suspenden las labores en la Administración Pública Federal de las áreas que no resulten indispensables para hacer frente de manera oportuna y eficaz a la situación de emergencia que vive el país, durante el período que comprende los días del veintitrés de marzo al 19 de abril de 2020’.

El encierro casero hay que sobrellevarlo. Es un espacio de tiempo para hacer muchas cosas en el hogar. Si no tenemos nada que hacer, tomemos un libro del tema que más nos agrade y leámoslo y platiquemos de su contenido con los hijos, los sobrinos, los nietos. La convivencia familiar nos permitirá ser creativos, inventar juegos de mesa, dibujar, pintar, escribir pasajes de nuestra vida. Búsquenle el mejor ángulo a estos días o semanas que nos ha impuesto el coronavirus.

P.D. Con mucho dolor les participo que mi gran amigo y colega Octavio García Abrego dejó este mundo a consecuencia de un largo padecimiento y guardaré para siempre nuestra última plática fue durante una comida en la Casa Coahuila, en honor de otro querido colega y amigo, Teodoro Rentería Arroyave…El deceso ocurrió en el Hospital Central Militar, luego de ser intervenido quirúrgicamente. Octavio era inquieto, risueño, de excelente conversación y optimista en grado supremo…Su trabajo periodístico en el desaparecido diario El Nacional, lo pueden leer en la Hemeroteca de la UNAM…Su padre fue otro gran reportero, Raziel García Arroyo y su tío Etzael además de diarista era director de un boletín semanal de información política clasificada como confidencial….Descanse en paz el gran Octavio.

