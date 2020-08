No desquitan lo que cobran: tras 5 meses, Congreso no define Concejos Municipales

Cinco meses después de que el Congreso de Hidalgo tuviera conocimiento de que las elecciones para la renovación de ayuntamientos se aplazarían por efectos del COVID, la displicencia e irresponsabilidad de todas las fuerzas políticas que integran el órgano colegiado ha provocado que a una semana de que entren en funciones, los integrantes de los Concejos Municipales no hayan sido designados.



Ahora, a menos de una semana de que los concejales entren en funciones, no se han definido quiénes van a integrarse de manera temporal a las administraciones y el proceso ha sido opaco, pues se ha ventilado el supuesto avance de hasta un 80% de los perfiles pero estos no se han dado a conocer.



El pasado 28 de agosto se cumplieron cinco meses de que a sabiendas de su responsabilidad constitucional, no existieran avances sustanciales para dar certeza al proceso.



La principal consecuencia de la irresponsabilidad de los diputados, algunos de los cuales no tuvieron mayor empacho en abandonar sus funciones con tal de querer chapulinear a los ayuntamientos, es que los concejales entrarán a ciegas.



Y es que la Auditoría Superior del estado (ASEH) no tendrá el tiempo suficiente para capacitar a los Concejos Municipales en materia de entrega-recepción de ayuntamientos, atribuciones de la ASEH en el proceso, así como derechos y obligaciones como comité entrante, comité saliente y los comités de transición.



Dado que la capacitación es de forma presencial y que el máximo de grupos sería de hasta 50 miembros para respetar las medidas de contingencia sanitaria, incluso impartiendo los cursos en jornadas maratónicas de un día para los concejales -en el mejor de los casos-, para la fecha en que los Concejos tomen posesión de las administraciones, no más de una tercera parte habría recibido los elementos mínimos indispensables para desempeñar sus funciones de realizarse las designaciones este lunes y comenzarse a preparar desde el martes.