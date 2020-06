No, el Tren Maya no se suspendió y sigue su construcción con normalidad

Luego de que se diera a conocer que un juez resolvió suspender las obras del Tren Maya, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) aclaró que se siguen realizando todas sus actividades con regularidad, debido a que el amparo interpuesto no se ha resuelto definitivamente y solamente hace referencia a obras nuevas, las cuales no han iniciado, pues según su calendario realizan mantenimiento y rehabilitación de vías.



La orden judicial se mantiene en firme para las obras ’nuevas’ que se realicen durante a emergencia sanitaria, pero esta culminará en los próximos meses además que el 95% de las vías que se contemplan en el proyecto, ya existen, debiéndose realizar nuevas obras solamente en el 5% restantes así como posteriormente en estaciones y pasos de fauna.



A través de un comunicado Fonatur precisó que el juicio de amparo no ha sido resuelto y está pendiente de que la jueza dicte la sentencia.



’La suspensión definitiva se limita a la obra nueva en Palenque, Chiapas. En ese tramo no se han iniciado trabajos relacionados a obra nueva. La suspensión reconoce que el proyecto Tren Maya puede rehabilitar y/o dar mantenimiento a las vías férreas que ya existen, lo que significa que Fonatur puede continuar con los trabajos al amparo de la ley.



Esta medida sólo tiene efecto durante el período de emergencia sanitaria como define la jueza. El Tren Maya ha sido calificado por el Tribunal superior al Juzgado como una obra que ’en sí misma es de orden público e interés social’, por lo que, se procederá al análisis correspondiente, y en su caso, a la impugnación de la suspensión.



El Tren Maya es un proyecto integral para el sureste, que ha sido calificado por el Tribunal superior como un detonador de ‘desarrollo en diversos ámbitos, primordialmente en el económico y por lo que hace un medio de transporte ideal como lo es un tren’.

Impacto ambiental



Aunque se ha hablado de una tala de árboles desmesurada, el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) y la propia aritmética realizan afirmaciones distintas.



Se ha informado que serán reubicados 6 mil 637 árboles para una longitud de vía que alcanza los 1,460 kilómetros, lo que representa un árbol por cada 220 metros lineales; a su vez, siendo específicos sobre el área selvática a impactar por las vías de 14.35 metros de ancho, además de otros elementos que ayuden a su implementación, los árboles reubicados serán 11 por cada hectárea, es decir, un árbol por cada 909 metros cuadrados.



La ONU dio su aval al proyecto y estimó que sacará de la pobreza a 1.1 millones de personas. Con información Iván Vargas | REVOLUCIÓN 3.0