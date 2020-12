¡No encuentro fallas en su lógica! La fiesta se acaba y una mujer pasada de copas se rehúsa a aceptarlo

’Se acabó la fiesta’, es una frase que ninguno de nosotros quiere escuchar cuando nos encontramos en medio de una celebración junto a familiares y amigos, especialmente en aquellos que parecen pasarla mejor que el resto por influencia del alcohol como ocurrió en el caso de la protagonista de un video viral que arrasa en TikTok que, con convincentes argumentos, demuestra que el festejo termina cuando no realmente lo quiere.



En el material, compartido en TikTok por la usuaria @claudeteprado, se observa a una joven de vestido rojo que se molestó porque se terminó la boda a la que asistió, llegando al punto de acercarse a la novia y reclamarle para que el buen rato que estaba pasando junto a sus amistades se prolongara el mayor tiempo posible; sin embargo, ella le explica que la decisión no fue suya, sino que ’el dinero lo decidió’.





Pese a aclararle que el acuerdo con el salón de eventos solo era por cinco horas, la protagonista del video viral le dijo que si no preguntó a los administradores del establecimiento si les permitía quedarse ’media hora más’, pero que por ello ’le iban a cobrar 10 mil pesos’ (casi unos 500 dólares), respuesta que provocó que la joven mirara a la cámara y soltara una frase que quedó inmortalizada en las redes sociales.



’¿Ves? Ella no quiso. Ella no quiso, pero sí se podía. Ahí está la prueba. Ella no quiso, pero sí se podía. Y yo hablaba de la viabilidad (…) Yo siempre dije: El que quiere, puede… pero no quiso’, señaló la joven, cuyas imágenes acumulan cientos de miles de reproducciones. En un posterior video, la protagonista aclaró que aquello ’fue un pequeño accidente’ pues ella no es ’así de borracha’, aunque insistió en que su prima (la novia) ’no quiso’ continuar con el festejo.



