’No entendíamos bien lo que venía’

Ciudad de México. 02 enero, 2021.-Tras seis años de vivir en la CDMX, Alondra Reséndiz, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, tuvo que dejar el departamento que rentaba con sus amigos por la pandemia.



"No entendíamos bien la magnitud que iba a tener la pandemia. Creíamos que eran unas semanas y regresamos; pero cuando vimos que era de un alcance mucho mayor, mis dos compañeros y yo decidimos dejar de rentar y nos fuimos a casa de nuestros papás", mencionó la joven.



"En Tabasco estaba toda mi familia y también llegó mi hermano, que estudia en Yucatán. Ya no había tanta privacidad del espacio y las cuestiones climatológicas jugaron en contra. El internet no era bueno o no había electricidad, se iba la luz y todo eso ha sido un reto", comentó.



Raúl Parra terminó la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y actualmente estudia Lengua y Literaturas Hispánicas. Para pagar la renta trabajaba en una agencia de monitoreo de medios, hasta que decidió regresar a casa de sus padres, en San Miguel de Allende, Guanajuato, donde acabó el séptimo semestre y terminará su segunda carrera.



"Estoy convencido de que terminaré la escuela a distancia. Antes de que llegara la pandemia llevábamos un buen rato sin asistir a clases presenciales (por paros). En octubre cumplimos un año sin asistir a la facultad y yo creo que serán dos", contó el estudiante.



Por la pandemia, otra gran cantidad de ciudadanos foráneos no pudieron seguir rentando, sufrieron despidos o simplemente decidieron regresar a sus lugares de origen para el confinamiento.



Sin embargo, algunos encontraron beneficios al dejar las oficinas y trabajar en casa, como el aprovechamiento del tiempo y un mejor resguardo sanitario.



"Afortunadamente tenemos un espacio en Taxco que utilizábamos como lugar de descanso, y ahora con el asunto de la pandemia yo me fui para allá. Es un espacio más amplio, más iluminado y tiene ventilación", cuenta Hugo Salcedo, profesor de Literatura Latinoamericana de la Universidad Iberoamericana.



Salcedo cuenta que su esquema de trabajo ya contemplaba la integración de herramientas tecnológicas, pero no era la plataforma sustancial hasta ahora.



Como consecuencia económica y con el descubrimiento digital, algunas empresas han decidido cerrar y enfocarse en el llamado "home office".



"Antes de la pandemia teníamos una sede que estaba por Metrobús La Salle, pero desde que inició la contingencia se decidió que la agencia (Pico de Gallo) ya no iba a tener un centro, sino que se iba a invertir en un equipo remoto multidisciplinario", comentó Diego Herrera, programador web que ahora reside en Jojutla, Morelos.



"Mi equipo de trabajo es de 12 personas y becarios. La mayoría están actualmente en la Ciudad, pero tengo una compañera en Hidalgo, otra en Puebla e incluso una en Cali, Colombia".