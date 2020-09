’No entiendo los motivos para rechazar llamado al Tri’

+Justifica la convocatoria de Alexis Vega y Uriel Antuna, sancionados por Chivas



Este ha sido un año complicado, será como volver a comenzar', reconoce el estratega argentino



Tras 10 meses de inactividad Ratones Verdes regresan a la cancha contra Guatemala, el próximo 30 de septiembre



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Entre el rechazo por parte de Luis Montes a los Ratones Verdes, así como la indisciplina de Uriel Antuna y Alexis Vega, el técnico Gerardo Martino salió al paso y, diplomático, dejó claro que los integrantes del Tricolor deben ser profesionales dentro y fuera de la cancha.



Habló de cara al duelo ante la poderosa Guatemala, el primero desde el inicio de la pandemia de Covid-19, el timonel adelantó que la escuadra nacional sufrirá afectaciones en su desarrollo.



Algunos de los futbolistas que se han negado a ser parte de la selección roedora, son Luis Chapo Montes e Hiram Mier. Según Martino, no entiende las razones para no vestir la playera del conjunto nacional.



’Es muy difícil imaginar por qué rechazarían ser jugadores de selección. En el caso de Chapo fueron claros los motivos, la falta de minutos, pero aquí se viene a competir, a veces te toca jugar y a veces no’, sostuvo.



Detalló que Montes, a quien consideró como el mejor jugador de la Liga Mx, le expuso su molestia desde octubre del año pasado, mientras Hiram Mier no respondió a los llamados y desconoce la causa de su decisión.



’A lo mejor Luis viene golpeado por la lesión importante que tuvo en un proceso anterior. A menos que observes caos, faltas de respeto, poca capacidad de trabajo o situaciones anormales cuando vienes a la selección, no hay razón’, reflexionó.



En días pasados, tras la polémica que causó su rechazo a formar parte de los Ratones Verdes, Montes explicó que optó por mantenerse alejado del representativo nacional.



’Yo tomé la decisión de no ir a la selección. En la última convocatoria que recibí hablé con Martino al final y le dije que mi intención era no ir más. La verdad es que regresé desilusionado, desmotivado, pues se decía que estaba en muy buen nivel y uno va con la ilusión de poder hacer las cosas bien’, confesó.



Y detalló, durante una entrevista difundida en redes sociales del club León:



’A veces llaman a 26 o 27 jugadores y se hace futbol, pero yo no entraba dentro de esos 22; me puse a pensar que no tenía nada qué hacer ahí y mi lugar debía ser ocupado por un joven que fuera por las experiencias.’



Nadie, filosofó, ’es indispensable en la selección y mucho menos yo, que he tenido poca o nula participación en este proceso. Hablé con el profe –Martino–, le dije lo que siento, y lo tomó de buena manera. Estoy muy agradecido con él por haberme dado la oportunidad de ir a una Copa Oro y de poder vivir ese gran momento.’



De los 17 partidos de la selección mexicana que ha dirigido el Martino, sólo en seis de ellos ha participado Montes. En total suma apenas 159 minutos disputados bajo las órdenes del argentino. Pese a su escasa actividad con el Tri, Chapito se dijo satisfecho por su desempeño.



Eso sí, dijo estar tranquilo con sus conciencia.



’Las veces que me tocó jugar lo hice bien. Me han dado pocos minutos o partidos. Pero cuando ingresaba anotaba goles o ponía algunas asistencias.’



Autoanalizó:



’No he tenido la oportunidad de participar mucho, a veces estoy 10 o 12 días por allá (en la concentración) y regreso fuera de ritmo y desmotivado por no poder participar.



’Sé que nadie te garantiza jugar. Pero por lo menos que me dieran la oportunidad de competir. No entendía qué debía hacer o pasar para recibir minutos. Pero es muy respetable la decisión del entrenador. Le agradecí, fui sincero, hablé de frente, fue decisión mía’, aseveró.



Incluso, el técnico argentino Rubén Omar Romano lamentó que no se haya considerado ni a Montes ni a Fernando Navarro en la presente convocatoria, toda vez que son elementos que lo han hecho ’muy bien’ este torneo y ’merecían’ tener una oportunidad.



Respecto a los polémicos casos de Antuna y Vega, quienes fueron sancionados por la directiva del Guadalajara, Martino opinó ayer en videocharla:



’La disciplina es un tema que hablamos constantemente con los futbolistas, sobre todo en esta época. No está bien si yo me tomo una foto en una fiesta con gente mientras el resto de las personas están encerradas en sus casas, es un mal mensaje de los jugadores. Deben entender que son profesionales y la sociedad los sigue.



’Lo platicamos con Uriel y Alexis, resulta cansado explicarles una vez más este tipo de situaciones. Ellos saben que cometieron un error’, indicó Martino.



Antuna y Vega desataron polémica hace unas semanas al ir a una fiesta pese a la pandemia, por lo que fueron castigados con un juego por la directiva de Chivas. No obstante, Martino convocó a ambos para el encuentro ante Guatemala que se disputará el 30 de septiembre en el estadio Azteca. Y el siete de octubre enfrentará a Holanda, en Ámsterdam.



’El Guadalajara los sancionó, ellos cumplieron y yo convoqué a jugadores que estuvieron en los recientes partidos de Chivas. No llamé a futbolistas castigados’, detalló.



’Cuando pagan su penalidad’, precisó Tata, ’y tienen un buen rendimiento, yo los considero en la lista. Si esto sucediera a nivel selección, probablemente tomaríamos cartas en el asunto.’



Después de 10 meses de pausa, el conjunto Tricolor disputará de nueva cuenta un partido la próxima semana ante Guatemala, rival emergente luego de que Costa Rica canceló su participación.



Martino reconoció que para la selección mexicana este ha sido un año complicado, será como volver a comenzar y los encuentros que vienen nos permitirán saber la situación desde la cual debemos arrancar.



Para el compromiso ante los guatemaltecos, el técnico mantuvo la misma lista de convocados que utilizó en el microciclo del pasado fin de semana, el único cambio fue la baja del arquero Jonathan Orozco, quien es parte del brote de coronavirus en Xolos, por Rodolfo Cota.



Al ser cuestionado sobre la posibilidad de llamar a Rogelio Funes Mori, argentino en proceso de naturalización, tras las modificaciones al reglamento FIFA, Martino prefirió no adelantar pasos.



(Con información del diario La Jornada)