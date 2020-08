No es Bartlett, Alfonso Romo demuestra ser el mayor corrupto de la 4T

En una grabación que circula por Palacio Nacional revelaría los señalamientos explícitos que hace el titular de la Semarnat, Víctor Toledo, sobre los negocios de Alfonso Romo, en el sector agropecuario.



El último episodio de esta batalla se desató porque Víctor Villalobos -hombre de Romo en la Secretaría de Agricultura- subió a la plataforma de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) un anteproyecto de decreto presidencial sobre el tema del glifosato.



Para Toledo, ese ante-proyecto "contradice las instrucciones dadas por el Presidente de la República, derivadas de dos reuniones con representantes de varias secretarías de Estado, incluida la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales".



Desde la Semarnat, entonces, exigieron unas disculpas. "Dado que la Secretaría de Agricultura (Sader) subió el citado anteproyecto utilizando sin el consentimiento de la Secretaría de Medio Ambiente, el nombre de su titular, por lo cual se exige una disculpa pública", reclamaron.



Pero en privado, las acusaciones son mucho más graves. Un audio que ya circula por Palacio Nacional revelaría los señalamientos explícitos que hace Toledo sobre los negocios de Romo.



"Quisiera compartirles lo que he vivido en estos meses en la Semarnat. La 4T, como un conjunto claro y acabado de objetivos, no existe. Por el contrario, este gobierno está lleno de contradicciones. Se expresa en luchas de poder al interior del Gabinete", dice en ese presunto audio Toledo.



Y dispara contra Romo: "La Sader está dirigida fundamentalmente a los agro-negocios, está en contra de la agro-ecología y tratan de imponer la visión de las grandes corporaciones. Romo, que ha adquirido una enorme centralidad, es el operador principal para bloquear todo lo que sea en la línea de lo ambiental y lo ecológico. Todo el tiempo".



Toledo relata que fue convocado al menos a tres reuniones por Romo y Villalobos. Dice que allí lo presionaron por el tema del glifosato. "Semarnat logró detener la importación de glifosato, que es el principal veneno en los plaguicidas. Romo hizo reuniones para negociar, no sólo por Sader sino por la presión de la embajada de EU en México, que fue impresionante", señala.



También menciona el caso del algodón transgénico, sector en el que -afirma- querían empezar una transición hacia procesos más ecológicos. "Pero saltó inmediatamente la Sader, y tuvimos que negociar. No vamos a poder hacer esa transición porque Romo y Sader están en contra".



"Alfonso Romo me convocó a una reunión con directivos de Grupo México para tratar de convencerme de que seamos más accesibles y que no presionemos mucho a esa empresa. Estamos haciendo un esfuerzo desde la Semarnat, pero no estamos en un gobierno totalmente de lado nuestro. Adentro hay contradicciones muy fuertes. Lo veo muy difícil. No hay que idealizar a la 4T", sería el cierre lapidario del secretario.LA POLÍTICA ONLINE