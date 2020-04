No es broma, hay que tomarlo en serio

¿Qué es lo que no se entiende?



Son múltiples y frecuentes los llamados a la sana distancia, a quedarse en casa. Se hacen de formas diversas, desde mensajes de gobierno, de amigos o hasta basados en memes.



Unos son alarmantes, otros graciosos, algunos más groseros y la mayor parte de ellos, desoídos, relegados, objeto de burla y hasta desafiantes.



Las noticias del exterior no son tomadas como lección, ni mucho menos como aprendizaje y ciertos sectores de la población continúan burlando la estrategia de protección en casa.



Es cierto que unos lo hacen por necesidad, pero otros más por simple terquedad o mostrar su inmunidad ante el ataque del virus.



Las redes se encuentran infestadas de mensajes de ataque a las decisiones gubernamentales, unas acertadas, otras erróneas, pero cuestionadas por igual, sin dar tregua.



En infinidad de mensajes se menciona que el coronavirus es una farsa, que no existe, que son inventos. En otros se precisan remedios de supuestos especialistas sobre el tema y como consiguieron ser inmunes al virus y todos reclutan seguidores que los convierten en virales.



Hay quienes dan como realidades esas recetas y las aplican con rigor y hasta las comparten como parte de experimentos exitosos.



Otros se centran en las versiones que alertan sobre una supuesta guerra económica entre los países poderosos que crearon el virus, para convertirse en la poderosa nación que domine el mundo.



Rumores, filtraciones, murmullos, invenciones, fábulas y hasta inventos sobre lo que ocurre alrededor de la pandemia que, curiosamente, está causando mayores daños en los países industrializados como Estados Unidos, Italia, Francia, España y la propia China (donde todo se inició), circulan sin recato alguno.



El mundo está alarmado sobre el rumbo que sigue la pandemia y el descontrol que impera en algunas naciones que no logran establecer la normalidad.



España, Italia y Francia pusieron fuertes sanciones para quienes no obedezcan el mantenerse en casa y salir solamente un miembros de la familia a farmacias o supermercados, cuando sea necesario. Los paseos a las mascotas o animales de compañía es otro de los momentos de relajamiento en que pueden salir unos minutos a la calle.



Con todo y ello, son de los países más afectados por la pandemia.



Sin embargo, en México no se experimenta con los episodios del exterior y se siguen presentando casos que atraen la atención como la insuficiencia de insumos para la protección de quienes son el estandarte de la lucha contra el llamado coronavirus.



Médicos y enfermeras de los hospitales públicos protestan en diversas ciudades sobre la poca cobertura con que cuentan.



Ellos que deben ser los primeros en tener todas las herramientas para luchar contra el mal, carecen en muchos casos de los insumos más elementales y en otras más deben ser ellos mismos quienes se provean de ellos.



Hay todavía fallas en la comunión que debe existir entre población y autoridades, la que debe subsanarse a la brevedad, ante el riesgo de la que la tercera fase desencadene el infierno.



El número de contagiados sigue creciendo y el de muertos también, lamentablemente, por lo que es necesario adoptar las medidas que una y otra vez se pregonan y salir solamente en caso necesario de urgencia.



