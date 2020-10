No es conveniente hacer la coalición con PRI y PRD para la gubernatura: PAN

Taxco, 21 de octubre. El secretario general del PAN en Guerrero, Andrés Bahena Montero, dio a conocer que el partido irá solo a la gubernatura en 2021, porque se analizó que no es conveniente hacer la coalición con PRI y PRD, debido a que ’en las alianzas siempre hemos tenido malos beneficios’.



En cuanto a la manifestación de la coalición del PRI, PRD y PAN, el dirigente panista destacó que así se llamó, pero ’tenemos una ruta del PAN y que hasta el domingo no se tuvo un acercamiento oficial con las nuevas dirigencias, y en ese sentido, se votó en ir solos en el proceso electoral de 2021’.



’Los consejeros mencionaron de formas distintas que a nivel nacional y estatal se ha tenido alianzas, y en algunos municipios no se ha logrado una presencia política, y no se han hecho en realidad las plataformas electorales que se han hecho por el PAN, y en ese sentido se manifestó de ir solos en esta ocasión’, explicó.



Aclaró que la postura es en Guerrero, aunque el Comité Ejecutivo Nacional determinará las acciones próximas para la elección, pero en estos momentos no hay coalición con PRI y PAN a la gubernatura.



Destacó que las alianzas no son parte en este momento para el PAN, y en ese sentido, los consejeros determinaron que no había las condiciones para ir en alianza ’entonces se estaría participando de manera única con candidatos únicos o externos, pero sin hacer las alianzas o coaliciones’.



’Sin duda, se ha hecho un trabajo para conocer a los aspirantes y estamos viendo que cubrimos 80 alcaldías para gobernar, y también hasta el momento hay dos participantes a la gubernatura’, explicó.



Bahena Montero aseguró que el PAN salió de la coalición porque les ha ido mal, y en este momento se irán con los candidatos internos y externos solamente para los puestos de elección popular.



Expresó que hasta ahora es la voluntad del Consejo Estatal de PAN en Guerrero, pero también determinará la parte nacional, en cuanto a las designaciones, pero ’Guerrero no estará haciendo coalición con ningún partido’.