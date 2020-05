No es correcto que al presidente se le otorgue más poder: Juan Manuel Fócil Pérez



· ’El llamado sería al presidente para que se mantengan nuestras leyes tal como están, concentrar el manejo de presupuesto pudiera ser excesivo’, indicó



· El senador del PRD criticó el manejo que se ha dado al programa Crédito Solidario a la Palabra, solo se beneficia a militantes y seguidores de Morena.



Juan Manuel Fócil Pérez, senador del PRD manifestó su rechazo a la intención de otorgarle al Ejecutivo Federal mayores facultades para modificar la distribución del presupuesto, y conminó a los legisladores de Morena a no actuar de manera ’abyecta y servil’ a lo que diga el presidente.



’Esta intención de seguir concentrado el poder, no lo comparto, no estoy de acuerdo que el presidente siga concentrado más poder, por eso qué bueno que se frenó esta situación porque no es correcta para el país’, enfatizó.



Fócil Pérez recordó que es facultad exclusiva de los diputados federales la distribución de Presupuesto, dado que ellos como representantes populares, saben cuáles son las principales necesidades de la ciudadanía.



’Qué bien que hubo una reflexión y se frenó, aparentemente de manera temporal, pero el llamado sería a nuestro presidente a que se mantenga la situación de nuestras leyes tal como están, porque así ha funcionado durante mucho tiempo bien y concentrar el poder, el manejo de presupuesto pudiera ser excesivo’, indicó.



El senador por el Estado de Tabasco, celebró la actuación de los integrantes del Bloque de Contención, quienes lograron frenar que se convocara a un periodo extraordinario para discutir y en su caso aprobar, reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, mientras que a los legisladores de Morena los convocó a actuar como representantes del pueblo.



En videoconferencia de prensa, Juan Manuel Fócil también criticó el manejo que se ha dado al programa Crédito Solidario a la Palabra, pues solo se está beneficiando a militantes y seguidores de Morena, cuando se trata de apoyos que deben de llegar por igual a quien lo necesite de manera imparcial.



’Los Servidores de la Nación o servidores del gobierno de Morena, ya tienen la lista, ya el millón de personas ya ellos lo censaron, ¿cuándo?, no lo sé, seguramente ya sabían que iba a haber una pandemia en México entonces ya tenían censados a los negocios a los que les iba a tocar durante la pandemia, ese crédito de 25 mil pesos’, concluyó.