La Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO, expone que ’es un foro permanente, el cual busca fortalecer el federalismo mediante mecanismos democráticos, manteniendo pleno respeto de las instituciones de México. Éste, es un espacio incluyente, abierto a todas las entidades del país, sin distinción de partidos políticos’.



En efecto no es una Ley, ni nunca ha pretendido ser una normatividad impuesta y de estricto cumplimiento, por el contrario es una institución de buena fe que ha demostrado sus cualidades y beneficios desde hace 18 años en que fue constituida.



Por tal motivo la decisión de 10 gobernadores que conforman lo que han llamada a contrapelo de su mismo nombre, ’Alianza Federalista’, decidieron salirse de dicho organismo; como lo declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador: ’están en todo su derecho’, por nuestra parte nuestro comentario es que la decisión de casi la tercera parte de los gobernadores no es de criticarse sino de lamentarse.



Desde luego que expusieron, según ellos sus razones, en primer lugar esgrimieron que ’dejaron de escucharlos, que no los tomaban en cuenta y que no hay forma de que recupere el organismo su esencia’. Se antoja la pregunta, ¿pulverizando a la CONAGO, lograrán sus propósitos?



En el mimo contexto el organismo especifica: ’La CONAGO funciona como un espacio institucional permanente para lograr un mayor equilibrio y mejor distribución de las potestades que corresponden a los órdenes de gobierno federal y estatal. Impulsa el fortalecimiento de las entidades federativas para que contribuyan en mayor medida al desarrollo nacional, así como para que cuenten con los recursos y capacidad de respuesta de las demandas de sus comunidades’.



El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, en calidad de vocero, ya que fue el anfitrión, afirmó ’que los mandatarios reunidos en Chihuahua analizaron el momento político, social, económico y sanitario que vive México, así como la utilidad de permanecer o no en la CONAGO.



Los gobernadores separatistas son: el anteriormente mencionado del PAN; José Rosas Aispuro de Durango, PAN; Enrique Alfaro Ramírez de Jalisco, MC; Silvano Aureoles Conejo de Michoacán, PRD; Francisco Javier García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, PAN; José Ignacio Peralta Sánchez de Colima PRI; Miguel Ángel Riquelme Solís de Coahuila, PRI; Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón de Nuevo León, independiente; Diego Sinhue Rodríguez Vallejo de Guanajuato, PAN; Martín Orozco Sandoval de Aguascalientes, PAN. En conclusión: 4 del Partido Acción Nacional, 2 del Partido Revolucionario Institucional, 1 del Partido de la Revolución Democrática, 1 de Movimiento Ciudadano, 1 un independiente.



La CONAGO, continúa su declaración de principios: ’Reafirma el compromiso de las entidades federativas con el pacto federal y con el deber de impulsar un proceso político de auténtica descentralización y de fortalecimiento del federalismo. Propone el diseño de programas incluyentes que satisfagan las demandas de seguridad, justicia, bienestar social, democracia y transparencia y busca promover la consolidación de una nueva relación de respeto y colaboración entre los órdenes de gobierno’.



Ante todo esto, lo dicho, la desintegración de la CONAGO, muy aparte si los electores de cada uno de esas entidades se los premien o se los demanden, NO ES DE CRITICARSE SINO DE LAMENTARSE.



