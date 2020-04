No es el fin del mundo la pandemia

Son datos concisos, precisos y concretos.

En días pasados la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el COVID-19, la enfermedad que resulta del coronavirus, es una pandemia mundial.

Y simplemente la palabra pandemia resulta bastante alarmante. Aunado a la información proporcionada por los medios de comunicación, pareciera como si se tratara del fin del mundo.

¿Pero qué es en realidad una pandemia?

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), existen diferencias muy distintas entre lo que se denomina como un brote, una epidemia y una pandemia.

Los CDC explican que un brote es un aumento en los casos de una enfermedad por encima de lo que normalmente se espera en un área determinada. Este aumento es a menudo repentino.

Mientras que una epidemia es muy similar a un brote, pero para las personas dentro de una región más grande. La única diferencia entre ambos es el grado.

Y finalmente una pandemia es una epidemia que se extiende por varios países o continentes y que afecta a un gran porcentaje de la población.

Resulta sumamente importante tener en cuenta que esto no se usa para indicar la gravedad de una enfermedad.

Solamente se refiere al grado en que se propaga.

La última vez que se declaró fue hace 11 años.

En junio de 2009, la OMS declaró que la Gripe H1N1, conocida también como gripe porcina como una pandemia.

Y en agosto de 2010, se anunció libre de ella.

Según lo advierte Jennifer A. Horney, PhD, profesora y directora fundadora del programa de epidemiología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la universidad de Delaware:

"Es importante que el público entienda que la declaración no está necesariamente relacionada con un evento específico que aumentó el riesgo general para la población.

Es una acción que permite la expansión de la capacidad administrativa de las agencias de salud pública nacionales y mundiales que pueden contribuir a la respuesta".

Debemos tener tranquilidad. Y no escuchar a los charlatanes.

El doctor Charles Gerba, profesor de microbiología e inmunología en el Universidad de Arizona enfatizó lo siguiente:

’No hay razón para entrar en pánico.

Simplemente hay que seguir las recomendaciones de las autoridades de salud pública.

Y evitar las multitudes

Usar desinfectantes en áreas de alto contacto.

Lavarte las manos, usar un desinfectante para manos.

Y muy importante evita tocarte la cara ".

Fueron datos proporcionados por Healthline, y doña Jessica Quiñonez que despejan la duda al explicarnos que la pandemia no es el fin del mundo.

[email protected]