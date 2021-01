’No es empresario, es un coyote’: Yunes sobre Cossío, quien adquirió 2 millones de vacunas COVID

Los distribuidores privados que ya se frotan las manos por tener en sus manos la vacuna rusa AntiCOVID denominada Sputnik V, tienen como intermediario al empresario veracruzano Alejandro Cossío Hernández, mismo que fuera denunciado por coyotaje ante la administración el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares.



De acuerdo con versiones periodísticas, el gobierno de Nuevo León encabezado por Jaime Rodríguez Calderón firmaría el día de hoy un contrato por 2 millones de vacunas para distribuirla dentro del territorio que administra políticamente.



Pero la operación podría ser riesgosa, toda vez que Cossío Hernández incluso ha sido denunciado por las autoridades de Veracruz por la posible constitución de un hecho delictivo.

La denuncia del gobierno de Yunes Linares al empresario panista



Durante el gobierno del también panista Yunes Linares, el empresario Alejandro Cossío fue denunciado por el gobierno de Yunes Linares por hechos constitutivos de delito, aparentemente, porque exigía pago de servicios prestados al Sector Salud estatal mediante empresas que tenían problemas con su facturación -probables empresas fantasma-.





El propio Yunes Linares, gobernador poblano en ese entonces, afirmó sobre Cossío Hernández “no es empresario, es un coyote, no tiene ninguna empresa, él coyoteaba como se acostumbraba en la administración anterior contratos en el sector salud y se encontró que los coyotes en esta administración ya no pueden estar en la calle”.El empresario aseguró que era objeto de persecución, primero porque había 300 millones de pesos que adeudaba la administración a proveedores de suministro médico y luego por haberse manifestado en reiteradas ocasiones, condición por la que el exsecretario de Salud Arturo Irán Suárez Villa habría tomado represalias. Incluso Cossío denunció a funcionarios sin que las querellas prosperasen, así como tampoco lo hicieron las del gobierno de Yunes Linares.El conflicto de la exigencia de pago se debió a unos hemodiálisis prestados pro a empresa Grupo NRA, donde Cossío se acreditó como directivo; sin embargo, la misma empresa se había deslindado de él:“Alejandro Cossío Hernández, sin serlo, se ostenta como representante de NRA. Los dichos de este señor son falsos, incluso Grupo NRA, a través de una carta, ofreció una disculpa al gobierno de Veracruz y negó que Cossío Hernández sea dueño, socio o representante legal de la empresa”, informó Milenio.El empresario reconoció que Grupo NRA emitió esa carta con dicho contenido donde se omitió la línea en la que se aclara que “la relación que se tiene con él es netamente empresarial”, y con ello, dijo, se deja en claro que participó en la instalación de las clínicas, en surtir insumos, medicamentos y contratar enfermeras y médicos, aseguró ante el mismo rotativo.El entramado se dio dentro del escándalo donde proveedores de insumos médicos en Veracruz habrían falsificado medicamentos, lo que a la postre provocara que hubieraLuego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante su conferencia mañanera diera luz verde para que los gobiernos estatales y los particulares adquirieran las vacunas, bajo ciertos criterios, los empresarios se frotaron las manos con el millonario negocio.Y es que Alejandro Cossío Hernández habría firmado un contrato de Imhotep y Construmedic con la rusa Gamaleya para la obtención de 2 millones de vacunas, contenidas en 4 millones de frascos por ser dos dosis las necesarias.El empresario espera que Cofepris libere los permisos para su aplicación en el país para poder comercializarla y, posteriormente, estaría en la capacidad de entregar en 60 días 500 mil vacunas más de manera mensual, aunque tiene apalabrados otros territorios en Sudamérica para hacerles llegar el medicamento en caso de que no se autorice por las autoridades mexicanas.De acuerdo con la página oficial del laboratorio ruso, el precio de venta de la vacuna rusa es dos veces más barata que cualquiera de sus homólogas, esto es, que cada una de las dos aplicaciones, es decir, que sería al menos 4 veces superior al adquirido, justificando el precio por los costos de inversión asociados a la adquisición de la vacuna.afirma que “Las primeras entregas al extranjero de la vacuna rusa Sputnik V se realizarán a los primeros compradores en enero de 2021 gracias a los acuerdos con fabricantes extranjeros.podrán recibir los primeros lotes de vacuna a partir de marzo de 2021”.Las vacunas en el mercado negro ya son una realidad en México. La misma Cofepris informó el día de ayer que se comercializa la vacuna de la empresa Moderna Tx de manera ilegal en el país, por lo que llamó a proceder con cautela y a denunciar a quienes así lo hagan, pues no hay certeza alguna de que se trate del medicamento original.