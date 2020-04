No es hora de regatear nada: Monreal

’En momentos de crisis, no hay que regatear nada (y) el Senado debe ser un elemento coadyuvante de búsqueda de acuerdos nacionales’, indicó ayer Ricardo Monreal.



’Por eso, el Senado debe ser un órgano de ayuda’, agregó.



El pronunciamiento se dio luego de un encuentro virtual con los coordinadores de las otras fracciones parlamentarias agrupadas en la Junta de Coordinación Política, de la cual es presidente.



Con la presencia de todos ellos en las pantallas de sus computadoras, sus Ipads o celulares, los líderes de las bancadas llegaron a 4 acuerdos para avanzar contra la pandemia.



El primero fue el de aportar 250 millones de pesos para el combate del coronavirus, recursos que saldrán de ahorros de la operación legislativa.



Ese monto será entregado al Consejo Nacional de Salubridad, bajo la supervisión de la misma Jucopo, para garantizar así la adquisición de equipos e insumos médicos de protección al personal de salud, y que estos se distribuyan en todo el país, en una muestra de solidaridad con los enfermos y sus familiares.



Bajo este principio operará la Comisión Senatorial Plural de seguimiento al Covid-19, y así se girarán instrucciones a la Comisión de Salud del Senado para que inicie las reuniones de acercamiento.



Otro acuerdo no menos importante fue el de la condena unánime a las agresiones al personal médico en el país, por lo cual se solicitará a los diferentes nivele de Gobierno su salvaguarda dentro y fuera de las instalaciones hospitalarias.



De igual forma se buscará el acompañamiento senatorial a las instituciones de Salud, y al presidente López Obrador, en estos momentos en que el coronavirus se ha convertido en la peor de las pesadillas en el mundo.



Una vez concluida la sesión virtual de la Jucopo, Monreal abrió también en forma virtual una conferencia de prensa con la fuente del Senado.



En esta conferencia, el zacatecano reconoció que las circunstancias han generado una confusión sobre la duración de las medidas de aislamiento social, y por ello consideró que es necesario unificar criterios para definir con mayor certeza los tiempos de su posible duración.



Pidió paciencia y adelantó que sabe que mañana jueves el presidente López Obrador informará de una proyección de cuándo y cómo se podrá ir levantando este aislamiento o cuarentena.



En cuanto al debate y críticas sobre el planteamiento de que, ante la insuficiencia de respiradores, existe en algunos casos la necesidad de escoger a quien aplicarlos.



Y es que de acuerdo a una supuesta Guía Bioética, se recomienda privilegiar con los ventiladores a los pacientes jóvenes en lugar de los adultos mayores.



Monreal consideró que, de existir esta decisión, se debe responde ’con mucha cautela: es un tema que debe revisarse cuidadosamente’, indicó.



Y una vez más pidió separar la ciencia de la política, pues así ’salvaremos más vidas’.



’Que Dios la ayude’



Enterado de la renuncia de la senadora sonorense Lily Téllez a la bancada de Morena en el Senado, Monreal comentó:



’Yo tengo un respeto y una estimación por la senadora Téllez, pero sus decisiones personales no las puedo evitar, y ella tomó su decisión; y en esta agrupación, en este grupo parlamentario se tiene libertad.



’Recuerden que hará unos cuatro o cinco meses, la dirección de Morena solicitaba su expulsión y nosotros la defendimos; acudimos al Tribunal Electoral y le restituyeron sus derechos de pertenencia al grupo parlamentario y revocaron la resolución de la Comisión de Honestidad y Justicia.



’Hoy, ella, de manera voluntaria, ha decidido, pero nosotros seguimos firmes, porque es una lucha larga, no está tan fácil aguantar resistir, pero cuando se tiene convicción se logra llegar hasta el final; así estamos todos, o la inmensa mayoría.



’Lamento mucho que se vaya ella.



’Le puedo decir con sinceridad, aunque trato de nunca mezclar a Dios, ninguna expresión de tipo teológica o religiosa, en esta ocasión sí, que le vaya bien, no le deseo ningún mal; que Dios la ayude’.



Muere el jefe de escoltas de Bonilla



La fatalidad ronda al poder. En apenas 2 ó 3 semanas 3 gobernadores han sido diagnosticados con coronavirus y el relato de Omar Fayad, gobernador de Hidalgo, deja ver un tránsito espeluznante por esa enfermedad.



Ayer a causa del coronavirus falleció el comandante Rigoberto Rodríguez jefe de escoltas del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla.



El caso es que el comandante Rodríguez por la naturaleza de su encargo era muy cercano al controvertido gobernador, y por ello se mantuvo a su lado todavía hasta fines de la semana anterior.



Hoy la atención se centra en Bonilla y en al menos 2 de sus colaboradores, el Oficial Mayor Salomón Faz, quien ha sido internado en un hospital y otro más de la secretaría de Economía.



Fallece Ignacio Pichardo Pagaza



Dice la voz popular que, en algunos casos, como el de artistas y deportistas, cuando muere un personaje luego lo siguen otros dos.



Este supuesto se cumplió ayer al morir Ignacio Pichardo Pagaza, a quien le precedieron por apenas unos días Gerardo Ruiz Esparza y Jaime Ruiz Sacristán.



Todos ellos formaron parte de la cúpula del poder en el Estado de México. No faltará quien diga que eran parte del mítico Grupo Atlacomulco.



Pichardo Pagaza fue no sólo gobernador del Estado de México, sino presidente del PRI y secretario de Energía.



Como tal, Pichardo Pagaza tuvo como compañeros de viaje en el poder, en la última parte del poderoso régimen presidencial priísta a personajes como Emilio Chuayffet, a Ernesto Zedillo, a Emilio Lozoya Thalmann, a Jesús Reyes Heroles, al queretano Fernando Ortiz Arana, a María de los Ángeles Moreno, sin duda a Carlos Salinas, Arturo Montiel y a Enrique Peña Nieto.



Convivió con Mario Ramón Beteta, y Francisco Rojas Gutiérrez.



Su currículum indica que fue diputado local en el Estado de México, y luego secretario general de gobierno con Carlos Hank González, y después subsecretario de Hacienda y diputado federal.



Con Miguel de la Madrid fue titular de la Contraloría General de la Federación y embajador de México en España.



Como presidente del PRI vivió el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, quien era secretario general de este partido.



El 1 de diciembre de 1994, Zedillo lo designó secretario de Energía y luego embajador en los Países Bajos.



Una carrera política completa.



