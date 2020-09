NO ES LO MISMO PATRÓN QUE PEÓN

Aún se recuerda aquel desastroso plantón del 2006, con el que Andrés Manuel López Obrador dijo defender su triunfo ’legítimo’ por la presidencia de México, el que entronizó a Felipe Calderón Hinojos como Presidente constitucional.



El plantón que ’defendería su triunfo’ tuvo una duración de 47 días, pero al país le salió demasiado costoso la tozudez del tabasqueño.



A la vuelta de 14 años y cuando por fin AMLO pudo alcanzar la Presidencia de la República con una mayoría abrumadora de votantes, la película se repite. A dos años de gestión y con un gran adeudo de promesas incumplidas en todos los sectores del país, el hartazgo de la gente empieza a ser cada vez más evidente por las acciones y conductas sin sentido de un presidente que prometió el cambio a favor de los pobres y resultó ser más de lo mismo.



Con la promesa de ellos marcar diferencia de los gobiernos anteriores, estamos con un atraso alarmante en sectores esenciales en la buena marcha de un país, como lo son en economía, en salud, en empleo, en inseguridad, en corrupción. Pero para él el país va mejor que nunca.



Con el país viviendo tiempos convulsos, el Presidente declara que se han cumplido 96 de los 100 compromisos que prometió en su campaña. La ciudadanía se pregunta dónde están reflejados estos compromisos cumplidos, ya que la economía, la seguridad, la salud, el desempleo y un largo etcétera van en caída libre y lo peor de esto es que no se vislumbran cuándo se pueda revertir esta tendencia.



Y en el colmo de su irracionalidad, el gobierno federal, por mediación de la policía capitalina, FRENAA la llegada a un grupo de ciudadanos que se manifestaron de manera pacífica en contra de las políticas del gobierno en turno y utilizaron la estrategia que usó el mismo tabasqueño en el 2006, pero en esta ocasión de manera fortuita, ya que las intenciones de este grupo de ciudadanos era llegar al Zócalo pero les fue impedido por un contingente de ’granaderos’ con la excusa de que’ en el primer cuadro de la capital había un grupo de gente violenta y por la seguridad del contingente de FRENAAA, les bloquearían el paso.



Esto a todas luces suena raro, ya que a la gente que apoya a Morena le ha caracterizado el ser violentos y provocadores.



Se puede estar de acuerdo o no con las razones de este movimiento FRENAAA, pero lo que no se puede admitir es que se trate de suprimir esta manifestación pacífica con métodos intimidatorios por parte de una autoridad que está para garantizar la seguridad y libertad de la gente, no para intimidarla y menos aún para sustraer las casas de campaña en donde se tenía proyectado dormir durante el plantón. Señora Sheinbaum se debe medir con la misma vara.



Señor Presidente no olvide sus orígenes y estrategias que lo llevaron al cargo que ahora ostenta, porque viniendo de quien recurrió durante 20 años a las marchas y plantones como modus vivendi suena sospechosista. Por eso la frase de que ’no es lo mismo patrón que peón’.