No es momento para discutir la ampliación de facultades del INEGI y del SAT: Ricardo Monreal



Es necesaria una mayor valoración de la propuesta, sin que esto implique que haya una confrontación al interior del partido, aseguró.



En el Senado de la República actuaremos con precaución y prudencia en temas que polarizan a la población, afirmó Ricardo Monreal, tras considerar que no es momento para ampliar las facultades al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para convertirlo en un organismo fiscalizador.



El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena subrayó que no existe ninguna iniciativa en la Cámara Alta para medir la desigualdad y la concentración de la riqueza o ampliar las facultades del INEGI y del Servicio de Administración Tributaria.



Monreal Ávila dijo que entiende que el fondo de la propuesta es la progresividad fiscal, la cual él mismo comparte, sin embargo, consideró que el momento para discutir al respecto es inoportuno.



Cabe recordar que el fin de semana, Morena y su presidente, Alfonso Ramírez Cuellar, publicaron un comunicado en el cual proponen que el INEGI tenga facultades para medir la concentración de la riqueza.



Reiteró que en el Senado de la República actuarán con precaución y prudencia, ya que son temas que polarizan a la población y recordó que el INEGI, es una institución dedicada a la estadística y no tiene carácter fiscalizador, por lo que la propuesta tendrá que ser discutida al interior de la bancada.



Dijo que el INEGI no debe ser un órgano fiscalizador que revise la información fiscal, financiera y bursátil de la ciudadanía, especialmente porque la Constitución concede el secreto bancario y fiscal. ’No tenemos que legislar sobre derechos que son elementos de avance en la legislación mexicana’, sentenció.



El legislador afirmó que es necesaria una mayor valoración de la propuesta, sin que esto implique que haya una confrontación al interior del partido. Subrayó que el partido de Morena no ha tomado ninguna decisión, por lo que ni siquiera existe una iniciativa en el Congreso al respecto. ’Estamos discutiendo sobre la nada jurídica’, apuntó.



Indicó que si la propuesta se presenta ante el Senado, será discutida con toda seriedad y en Parlamento Abierto para buscar consensos sobre lo que se requiera en materia de progresividad fiscal al término de la emergencia sanitaria.



Monreal Ávila subrayó que no es el momento oportuno para discutir este tema, pero la mayoría legislativa no se cerrará al diálogo.



Especificó que el tema de fondo del pronunciamiento es la progresividad fiscal, sin embargo, el contexto hace parecer la propuesta como un ataque hacia un sector en específico, lo cual no es cierto. Morena no tiene ningún propósito antiempresarial o en contra de las inversiones privadas, aseveró.



Aseguró que próximamente habrá un nuevo orden mundial en materia económica, por lo que nadie podrá escapar a nuevas reglas fiscales tras superar la emergencia sanitaria, pero éstas tendrán que ser discutidas por todos para que no sienta ningún sector que existe agresión o persecución, pues no es ese el propósito.



’No le conviene al país estar en un proceso de confrontación. Necesitamos a todos los sectores y necesitamos que estén juntos para poder enfrentar con éxito los efectos devastadores que tendrá la pandemia’, puntualizó.