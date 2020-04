No es necesario politizar CONAVID-19

Comenta el jefe de agencia de Salud de La ONU

-La unidad es la "única opción" para vencer la enfermedad



Ginebra, Suiza, abril 08 de 2020.- Tedros Adhanom Ghebreyesus jefe de la Organización Mundial de la Salud, OMS, dijo: "Deberíamos trabajar entre líneas partidarias, entre líneas religiosas. No debemos perder el tiempo señalando con el dedo".

En respuesta a las críticas formuladas el martes en la agencia, dijo, enfatizando que "mi mensaje corto es, por favor, poner en cuarentena la politización de COVID".

Al describir la enfermedad como "Enemigo público número uno", también subrayó la necesidad de solidaridad mundial en este momento.

"Por ahora, la atención debería centrarse en combatir el virus. Hay muchas incógnitas y no sabemos cómo se comportará en el futuro", dijo.

Tedros recordó cómo Estados Unidos y la ex Unión Soviética se unieron en la era de la Guerra Fría para trabajar en la erradicación de la viruela.

"Y ahora Estados Unidos y China deberían unirse y luchar contra este peligroso enemigo", aconsejó, "y el resto del mundo debería unirse para combatirlo".

Con más de 60,000 en todo el mundo perdidos por la enfermedad, Tedros advirtió que más personas morirán sin un frente unido común.

"Es muy trágico que hayamos perdido muchas, muchas vidas. De la situación que tenemos ahora ... continuaremos haciendo todo lo posible para salvar vidas. Por supuesto, cuando te enfrentas a un virus peligroso, un enemigo público como este, nosotros hacemos evaluaciones periódicas, fortalezas y debilidades. Queremos aprender de nuestros errores ".

Tedros reveló que recibió comentarios racistas e incluso amenazas de muerte en los tres meses transcurridos desde que la OMS fue informada de la "neumonía con causa desconocida" que surgió por primera vez en Wuhan, China a fines de diciembre.

’No me importa quién diga qué sobre mí. Preferiría centrarme en salvar vidas’, afirmó.

FUENTE: UN News