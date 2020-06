’No es tiempo de promoverse, es tiempo de ayudar a los guerrerenses’: Evodio

Pese a que en las últimas encuesta ha sido señalado como uno de los aspirantes a la gubernatura de Guerrero, el ex alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, comentó que ’no es tiempo de candidaturas ni de promoverse políticamente, sino de ayudar con todo lo que esté al alcance para salir de esta crisis a la que nos ha enfrentado el coronavirus, indicó.



Y es que para Velázquez Aguirre la mejor encuesta no es la que realizan las empresas consultoras, ’yo creo que la mejor medición que puede tener un dirigente es la del pueblo, la que te da cara a cara en el momento que te solicitan una gestión y que caminas junto a ellos para conocer su problemática, vivirla y canalizarla a la autoridad competente’, dijo.



El también líder del Frente Amplio Democrático de Guerrero (FADG) aseguró que el PRD no está muerto y que dará la batalla en 2021, ’sabemos que el partido en el poder se ha desgastado, pero además varios de los que están al frente del gobierno hoy, fueron perredistas, así que creo que cuando se llegue el momento de la competencia, todos los actores políticos estaremos en un mismo nivel, porque la pandemia cambió todos los esquemas y la propaganda será distinta que en 2018’, acotó.



Sobre si será el abanderado del Sol Azteca para los próximos comicios, Evodio Velázquez manifestó que ahora sólo se enfoca en ayudar a la gente en las siete regiones de Guerrero, donde ha entregado toneladas de fertilizante, puesto en marcha las tienditas ahorradoras y entregado miles de despensas e insumos a familias afectadas por el COVID-19.