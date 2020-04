No estás sola

La Pascua simboliza una etapa de liberación. Lamentablemente, ese significado no se extiende hacia la realidad de todos. Por ejemplo, para muchas mujeres de todas las edades, niñas, niños y adolescentes que podrían ser víctimas de maltrato durante el aislamiento por Covid-19.



Por ellas, tenemos que unirnos con fuerza y alzar la voz contra la violencia.



Las familias deben ser y son un vínculo muy valioso entre mujeres y base de la comunidad; es la institución esencial que permite el apoyo y fomento de valores, como el respeto y el cuidado de unos y otros.



En algunos casos, lamentablemente este significado se corrompe y puede llegar al extremo opuesto: obstáculo, abandono, agresión e incluso el daño físico hasta tocar los límites de la muerte que no solamente es individual sino que señala lo mortecino de esos espacios que llegan a ser colectivamente cómplices de tal violencia.



Hay una muerte física y una muerte espiritual en la violencia contra las mujeres que nos impacta a todos.



En lo que va de abril, en el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México hemos recibido 124 reportes de violencia física, sexual, emocional económica y patrimonial.



Más del 90 por ciento de los reportes fueron efectuados por mujeres. Pero desconocemos cuántos casos existen sin recibir ayuda. Sí, aquellos casos de los que las víctimas prefieren no hablar por miedo a represalias de su agresor incluid la pérdida de patrimonio o de la cercanía menos conflictiva con las hijas e hijos.



A todas ellas les decimos: no se callen, no están solas. En el Consejo Ciudadano y el Gobierno de la Ciudad de México, que encabeza Claudia Sheinbaum, por medio de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Mujeres, Fiscalía General de Justicia, nos unimos para brindar varios canales de atención inmediata e integral a quienes más lo necesitan.



Está es nuestra Línea Mujer y Familia, el 55 5533-5533 y, como una forma de denuncia más discreta, está el Chat de Confianza de WhatsApp que tiene el mismo número, donde también se pueden mandar fotos o video. Además, ofreceremos el servicio por video llamada. Todo atendido por 89 psicólogas y psicólogos y 130 abogadas y abogados capacitados debidamente.



Nuestra labor será brindar asesoría legal y psicológica para poder iniciar una denuncia, dar seguimiento a los casos y canalizar el apoyo que la víctima necesite, como servicios de emergencia o un refugio. Locatel puso a disposición su teléfono 55 5658-1111 para ampliar el servicio institucional.



Este es un trabajo en equipo que requiere de la ciudadanía: de todos los integrantes de la familia y de la comunidad. Ahora que estamos en casa, si escuchamos o somos testigos de una agresión a algún vecino o conocido hay que ofrecer ayuda y reportarla de inmediato.



Debemos fortalecer los valores de respeto, tolerancia y verdadero amor en el hogar. Es indispensable también que nosotros mismos reconozcamos nuestras debilidades y que si nos sentimos irritables o que no podemos controlar nuestros impulsos, busquemos ayuda.



Necesitamos el apoyo de todas y todos más que nunca. El llamado de quedarnos en casa continuará unos días más de esta Pascua. Pero ello no debe significar un sentimiento de encarcelamiento o de encierro. Deber ser un momento de colaboración y liberación. No estamos solos, somos un equipo y nos apoyamos.