No existe posibilidad de elegir vacuna contra coronavirus: López-Gatell

’No existe esa posibilidad. El Plan Nacional de Vacunación ha sido evaluado muy cuidadosamente, diseñado a propuesta de un grupo de personas altamente competentes’, afirmó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.



En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el funcionario señaló que el Plan fue diseñado como un programa de salud pública. Dijo, no es ir al médico privado a decidir qué quiero. ’No, es un programa de salud pública con enfoque poblacional’.



López-Gatell Ramírez indicó que el Plan Nacional de Vacunación tiene una base técnica, médica, que permite contemplar situaciones en las que pudiera haber una contraindicación médica conocida para que una persona con ciertas características no pudiera recibir la vacuna.



’Esos son casos excepcionales y se harán los ajustes correspondientes. Pero no es a voluntad que cada quien decida qué vacuna le toca’, aseveró.



En otro tema, el subdirector de Salud informó que en el país se han aplicado 724 mil 347 dosis de la vacuna contra el coronavirus a personal de salud, incluyendo docentes, de un total de 766 mil 350 recibidas de Pfizer.



Además, indicó que ese han aplicado 84 mil 218 esquemas completos de vacunación, que constan de dos dosis, entre los trabajadores de la salud.