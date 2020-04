No fue Robles: Ruíz Esparza, José Calzada y Osorio Chong, los más transas con Peña Nieto

De acuerdo con la tercera y última entrega del informe de fiscalización de la Cuenta Pública 2018, entregado hoy por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el último año del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se rompieron todos los récords en cuanto a recursos públicos sin justificar.



Contrario a lo que podría pensarse, no es Rosario Robles quien más recursos ha desviado, de acuerdo con Eje Central, la lista está encabezada por otros funcionarios, como Gerardo Ruiz Esparza, José Calzada y Miguel Ángel Osorio Chong.



Aquí un recuento de dichos funcionarios, todos ellos priístas y con una estrecha relación con Enrique Peña Nieto.

Gerardo Ruiz Esparza – Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) durante todo el mandato de Peña Nieto



Partido Político: PRI



Recursos públicos sin justificar en 2018: ocho mil 12 millones de pesos por aclarar.



Recientemente la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la constructora española OHL y el ex secretario de Comunicaciones y Transporte (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, por corrupción.



José Calzada Rovirosa- Titular de la Sagarpa Secretaría de Agricultura (Sagarpa) desde 2015, renunció al cargo en 2018



Partido Político: PRI



Recursos públicos sin justificar en 2018: seis mil 297 millones 618 mil 500 pesos sin justificar de acuerdo a la ley.



Entre 2016 y 2017, Calzada estuvo al frente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesa y Alimentación (Sagarpa), y de acuerdo con el órgano fiscalizador, hubo desvíos por dos mil 982.5 millones de pesos, de los cuales dos mil 913.3 millones siguen pendientes de solventar.



Después de Robles, Calzada es el ex funcionario de EPN con más cuentas pendientes, desde Sagarpa desvió 2mil 985 mdp.



Miguel Ángel Osorio Chong – Titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) de diciembre de 2012 a enero de 2018



Partido político: PRI



Recursos públicos sin justificar en 2018: uno por 2 millones 115 mil 073.24 pesos y otro por 1 millón 388 mil 874.89 pesos.



Recientemente, la UIF reveló una investigación sobre una transferencia de 2 mil mdp realizada por Osorio Chong desde la Segob a García Luna.



No sólo eso, el coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, podría resultar involucrado en el caso de la triangulación de contratos millonarios por al menos 825 millones de pesos, porque dos universidades, una televisora estatal y diversas empresas fantasmas se ubican en Hidalgo, estado donde la influencia política del senador fue innegable en el periodo en que se cometieron los desvíos.