No ha podido reunirse con Manuel Añorve, reconoce el precandidato del PRI

Chilpancingo, Gro. 12 enero 2021.-El precandidato del PRI a la gubernatura de Guerrero, Mario Moreno Arcos reconoció que no ha podido reunirse con el senador Manuel Añorve Baños, quien también fue aspirante en el proceso interno del tricolor.

Moreno Arcos reconoció que en Guerrero "se vislumbra una competencia muy fuerte" por lo que es necesario fortalecer la unidad interna en su partido, para ello, confió en que pronto logrará reunirse con el senador Añorve Baños, para efecto de establecer acuerdos en la ruta de trabajar juntos.

El ex alcalde de Chilpancingo, manifestó que se encuentra preparado para enfrentar el reto que representa abanderar al PRI en este proceso electoral, que calificó como "complejo y difícil, pero no imposible".

Confío que la experiencia que le ha dejado su trayectoria política, que incluye la participación en seis procesos electorales sin conocer la derrota, le permitirá estar fortalecido para el arranque de campaña.

Sin embargo, insistió en la necesidad de redoblar esfuerzos y seguir fortaleciendo la unidad al interior del PRI, para enfrentar de la mejor manera posible el reto inicial que implica medirse primero con su homólogo del PRD, Jesús Evodio Velázquez Aguirre, para luego contender por la gubernatura como abanderado de la coalición.

Comentó que después de registrarse ante la Comisión de Procesos Internos (CPI), a buscado el contacto con el senador Manuel Añorve, para trabajar un acuerdo que les permita trabajar juntos.

Hasta el momento no le ha sido posible establecer la comunicación. ’Ya lo busqué, seguramente nos vamos a ver un día de estos y alcanzaremos acuerdos importantes, vamos a estar juntos en esta campaña que vamos a hacer por Guerrero", apuntó.

Moreno reconoció que el silencio de Añorve se entiende, ’Es comprensible por el interés de Manuel por abanderar al partido".

Recordó días antes, ante el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Alejandro Moreno Cárdenas, los tres aspirantes firmaron un acuerdo de unidad, que consistía en respaldar a quien saliera adelante en las encuestas.

Por ello, confió en que pronto tendrá comunicación con Añorve Baños, para consolidar la unidad pactada con anterioridad, como ya lo hizo el coordinador de los diputados locales del PRI, Héctor Apreza Patrón.

Sobre Apreza dijo lo siguiente: "El honró su palabra y me acompañó, estuvo conmigo" en referencia al registro realizado en las sede estatal del PRI.

Anticipó que una vez que solicitud sea dictaminada por la Comisión Estatal de Procesos Internos (CEPI), recorrerá las diferentes regiones del estado, a fin de que la

militancia y simpatizantes del tricolor, puedan acercarse lo más posible a quien será su candidato a gobernador.