No habrá aumento en el impuesto predial durante 2021 en Acapulco, reitera Tanya Sámano

La directora de Catastro e Impuesto Predial del municipio, Tanya Sámano González, aclaró que el impuesto predial no tendrá aumento en 2021, por tanto, los contribuyentes pagarán lo mismo que este año.



La funcionaria precisó que el Gobierno de la alcaldesa Adela Román Ocampo no busca afectar a la población, por ello, el Cabildo porteño aprobó reducir la tasa al cobro del 12 por ciento al 3.9 por ciento, lo que representa una disminución y equilibrio de valores con el cual no se tendrán aumentos al pago del predial.



’No hay ningún incremento. Tengan la confianza en que la presidenta municipal, Adela Román Ocampo conoce las necesidades de la gente, conoce la carencia y la falta de trabajo que se está viviendo y el crecimiento paulatino que va teniendo la reactivación económica en el puerto, entonces no tengan esa idea que se va a aumentar; el pago del impuesto sigue siendo el mismo’, sostuvo Sámano González.



Explicó que esta nueva medida aumenta el valor catastral de las propiedades para poder reordenar y reestructurar el padrón que se tiene. Así también, a pesar de que el impuesto debería tener un aumento mínimo de la inflación, se consideró que no aplicarlo, además se descartan los cobros pro-turismo, pro-caminos y pro-educación que se cobraban inconstitucionalmente.



Finalmente, indicó que el Gobierno Municipal ofrece a los ciudadanos cubrir el pago del impuesto predial en enero, con un descuento del 12 por ciento y del 10 por ciento en febrero; además de un descuento adicional para madres solteras, personas con discapacidad, jubilados y pensionados.