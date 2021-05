No habrá desaparición de órganos electorales y menos del INE: Monreal

Ricardo Monreal no entró en la confrontación. Y como equivocados, llamó a quienes creen y aseguran que la Cuarta Transformación quiere apoderarse de los órganos electorales.



Se trata, dijo, de una apreciación falsa que se inscribe dentro del discurso anti-AMLO y anti-Morena.



Eso requeriría de mayorías calificadas en ambas Cámaras.



’Y en este momento no tenemos (en Morena) mayoría calificada; tendríamos que acudir a un gran consenso con la oposición, pero, en este caso, está atrincherada en que no van a apoyar la desaparición de órganos autónomos’.



Así que es prácticamente imposible, aun cuando ganara la mayoría Morena en las siguientes elecciones, porque el rediseño constitucional en México debe tener un gran consenso para que procedan cambios de fondo como éste, precisó.



Del desafuero del gobernador tamaulipeco y panista Francisco García Cabeza de Vaca, consideró que no hay discusión: ’está muy claro que procederá la declaratoria de procedencia’.



Por lo demás explicó que del 1 de febrero a fines de abril hubo 29 sesiones -2 presenciales y 27 a distancia o semipresenciales a causa de los protocolos anti-Covid-19-, en las cuales los senadores presentaron 487 iniciativas y 337 puntos de acuerdo y se realizaron 11 reformas constitucionales:



— Justicia digital vía juicios en línea vía expedientes electrónicos; Reforma que faculta a Senado y Diputados a legislar en materia de seguridad privada; Eliminación de partidas secretas en el Presupuesto de Egresos; Incorporación de la justicia cívica como un instrumento para la prevención del delito; reconocimiento de lenguas indígenas como nacionales; Aprobación de permiso a congresos locales para que legislen sobre símbolos estatales, observando la supremacía de los símbolos patrios; Ratificación del nombre oficial de Veracruz de Ignacio de la Llave; y del nombre oficial de Michoacán de Ocampo.



Igual, se legisló sobre un lenguaje incluyente que evite prácticas discriminatorias por cuestión de género; Acciones de inconstitucionalidad sobre adiciones y reformas a las constituciones de las entidades federativas; Establece una visión integral de planeación para que México, con objetivos y prioridades logre las condiciones necesarias de desarrollo integral de la Nación y de calidad de vida de sus ciudadanos.



Hubo además la aprobación de 4 leyes nuevas:



— Ley de la Fiscalía General de la República; Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en materia de contratación de Publicidad; Ley Federal de Remuneración de los Servidores Públicos y Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación.



En este lapso de febrero, a fines de abril, igual, se aprobaron reformas a 35 leyes reglamentarias, desde la desconexión digital en el ámbito laboral, hasta temas de justicia y transparencia.



El importantísimo de imprescriptibilidad del ejercicio de la acción penal y de sanciones de los delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años; así como de educación financiera, comercialización de hidrocarburos.



En materia de consulta popular, subcontratación o outsourcing, creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, alfabetización digital y otras más.



En lo internacional, se ratificaron 7 instrumentos



— Acuerdo sobre el reconocimiento mutuo y la protección de las denominaciones de las bebidas espirituosas entre México, Reino Unido e Irlanda del Norte; Tercer Protocolo Adicional al Tratado de Libre Comercio entre México y Uruguay; Segundo Protocolo Modificatorio al Tratado de Libre Comercio entre México y Uruguay; Acuerdo entre México y Guatemala sobre Asistencia Administrativa Mutua e Intercambio de Información en Asuntos Aduaneros, firmado en la Ciudad de Hidalgo, Chiapas, México; Acuerdo de Continuidad Comercial entre México y Gran Bretaña e Irlanda del Norte; Acuerdo relativo al artículo 12 del Acuerdo de Continuidad Comercial entre México Gran Bretaña e Irlanda del Norte; Acuerdo entre México y Hong Kong para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, hecho en Davos, Suiza.



Y se procedió a designar magistrados y magistradas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, del Tribunal Agrario, de la Sala Superior, del Consejo Nacional Ciudadano, del Sistema Nacional de Búsqueda y de 11 embajadores y cónsules.



Período muy productivo: Monreal



En este contexto, y con estos resultados, ya lejos de los temas conflictivos, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política consideró que este período fue por demás productivo y positivo para el país.



Aceptó que hubo temas que polarizaron a los diferentes grupos parlamentarios, pero que a pesar de ello hubo un ambiente que dio paso a acuerdos y a la aprobación de temas importantes para el país.



