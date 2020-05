No habrá ‘esclavos’ en nueva Liga de Balompié Mexicano

+En contraste con lo que ocurre en la Liga Mx



+ El nuevo torneo prohibirá en su reglamento los gritos racistas u homofóbicos



+Además contará con su propio Tri a cargo de Ramón Morales, exjugador de Chivas



+Ya se perfilan estadios posibles para arrancar la justa en septiembre próximo



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- El naciente campeonato nacional quiere aprender de los errores de la Liga Mx por lo que perfila un torneo en el que el jugador sí tendrá voto. Y desde el principio se prohibirán los actos homofóbicos y la rama femenil será independiente, anunció Víctor Montiel, presidente de la Asociación del Balompié Mexicano (ABM).



Objetivo que contrasta con la palabra que Hugo Sánchez acuñó con América, en 1993, recién legado del futbol español, con cinco títulos de goleo en sus alforjas, para definir a sus compañeros de juego: «esclavos». Estatus que pervive a la fecha, secreto a voces, al amparo de la Federación Mexicana de Futbol.



’Queremos que la LBM sea una opción para esos jugadores que se quedan fuera después de un largo proceso de formación, también nos interesa que los futbolistas tengan un peso importante, porque sin ellos no hay competencia’, argumentó Montiel.



Aseguró que varios de los directivos de la LMB (Liga de Balompié Mexicano) ’hemos tenido una etapa como jugadores y entrenadores, por lo que entendemos las necesidades de los futbolistas. En ese sentido, se creará una comisión –que estaría a cargo de Fernando Pollo Salazar– para atender a los integrantes de los clubes.’



Por eso, puntualizó, ’queremos que el jugador sí tenga voz y voto, que pese. Porque es importante tenerlo en consideración. Deseamos una asociación para apoyarlos.’



La LMB prohibirá en su reglamento los gritos racistas u homofóbicos, como es el polémico ’¡eeeh, puto!’, por el que ha sido sancionada la Federación Mexicana de Futbol. ’Queremos respeto para el arquero», puntualizó Montiel y advirtió que también quedarán excluidas las barras.



Destacó que pretenden iniciar el certamen en septiembre, aunque aceptó que a causa de la pandemia del Covid 19 se ha retrasado el registro de los 20 clubes que tienen contemplados.



También anunció que el torneo busca tener su propia selección nacional. Estará a cargo de Ramón Morales el próximo lunes 4 de mayo. El auxiliar del ex Chiva será Manuel Martínez.



La ABM creará para 2021 el torneo femenil que será independiente al varonil y no tendrá límite de edad para las jugadoras.



Escenarios posibles



La Liga del Balompié Mexicano toma forma y de cara a su estreno, programada para el 24 de septiembre, los equipos que conformarán este torneo buscan los estadios que serán sus casas para los juegos como locales.



Entre las normas que establece este campeonato se reglamentó que los inmuebles deberán contar con, al menos, con cinco mil lugares.



El torneo que tendrá como presidente a Carlos Salcido tiene como objetivo contar con 20 escuadras y ante esta situación comenzaron a sonar nombres de escenarios que podrían albergar los partidos cada fin de semana.



La escuadra de Los Industriales de Naulcapan, apunta a ocupar las instalaciones de la Universidad del Valle de México campus Lomas Verdes y su escenario el José Ortega Martínez.



El estadio Neza 86 tendrá los juegos como local del Neza FC. En 2013, el inmueble recibió la final por el Ascenso entre el equipo local y La Piedad. Imago7



El Atlético Ensenada, que contará como dirigente con el exjugador e ídolo de las Chivas, Ramón Ramírez, disputará sus cotejos en el Valle Dorado y que tiene de capacidad 8 mil asientos.



Acapulco, uno de los principales puntos turísticos del país tendrá equipo en este certamen y la escuadra que jugará en dicha ciudad será Acapulco FC. Tendrá como casa la Unidad Deportiva, misma que tiene una capacidad para 13 mil personas.



Los Chapulineros de Oaxaca jugarán en el Estadio Deportivo Independiente MRCI, el cual ha tenido juegos de Tercera División y Segunda División. Este campo está en la localidad de San Jerónimo Tlacochahuaya. El estado compartirá plaza con el equipo del Ascenso MX, Alebrijes.



Otro inmueble que se ve como posible sede de otro equipo de la LBM es el Murillo Vidal, este pequeño inmueble apenas contaría con el número requerido de butacas y compartirían el campo con el cuadro Santos Córdoba, que participa en la Tercera División.



Ciudad Nezahualcóyotl volverá a contar con sus amados Toros y este será a través del Neza FC, el cual estaría disputando sus compromisos en el inmueble mundialista Neza 86. En dicha plaza juega actualmente el club Teca Huixquilucan, el cual participa en la Tercera División.



El próximo equipo de Saltillo, Club Deportivo Macallister, cuenta con un proyecto de estadio para sus juegos de local, pero en caso de que no quede el inmueble en tiempo y forma se maneja como otra posibilidad el Estadio Olímpico, que tiene capacidad para siete mil personas.



Puebla será otra de las sedes que tendrá un equipo profesional de esta división y en dicha plaza también cuentan con el tradicional y reconocido equipo de Puebla. El Zaragoza FC tiene la posibilidad de jugar en el Olímpico Ignacio Zaragoza y que tiene un aforo para 22 mil personas.



Los Faisanes de Yucatán es otro de los equipos que formará parte del torneo y en dicha sede ya juegan los Venados. Ante esto, el inmueble que se maneja como opción es el ’20 de noviembre’, mismo que se encuentra en remodelación y volverá a tener un equipo profesional desde la década de los 80.



Estos son algunos escenarios que se manejan para la naciente LBM y será en las próximas semanas que se confirmen los equipos participantes y estadio que se utilizarán en la segunda mitad del 2020.



(Con información del periódico La Jornada y ESPN)