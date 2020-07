No habrá Grito de Independencia en la capital por COVID-19

El alcalde de la capital, Alejandro Navarro Saldaña anunció que el Grito de Independencia que se celebra la noche del 15 de septiembre, será cancelado para evitar contagios del COVID-19.



En entrevista, el alcalde comentó que la celebración de las fiestas patrias congrega a miles de personas en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas, lo que podría representar riesgos de transmisión del virus. Dijo que por el momento no hay las condiciones sanitarias para realizar eventos masivos, por eso ’no vamos a hacer el Grito porque se aglomera muchas gente’.



También adelantó que su segundo informe de actividades se llevará a cabo de manera sencilla y no como se acostumbra, ’vamos a hacerlo sencillo en el Salón de Cabildo’.



El presidente municipal mencionó que con la cancelación de las Fiestas Patrias y su informe austero, van a generar ahorros que podrían coinvertir con los empresarios del sector turístico de la capital, que se han visto severemente afectados en su economía.



Sobre el apoyo de Un millón de pesos que pidió la directora del Festival de Cine de Guanajuato, Sara Hoch, Alejandro Navarro informó que definitivamente no habrá recursos para el GIFF, ’no le vamos a dar lana al GIFF porque si no hay Cervantino menos otros asuntos’.



En este sentido, el alcalde aprovechó para reiterar la necesidad de que el Gobierno del estado y federal apoyen a la capital, y destinen parte de los recursos que se van a ahorrar por la cancelación del FIC presencial.



Dijo que la capital del estado se ha visto severamente afectada en su economía con los 40 millones que dejará de recibir este semestre por la ausencia de estudiantes de la Universida de Guanajuato, los 20 millones del Fondo Minero y alrededor de 15 millones de pesos que recibía de Ciudades Patrimonio y ahora con la cancelación del Cervantino.



Refirió que el dinero que se destine a la ciudad podría invertirse en el rescate de plazas como San Roque, El Baratillo y el Teatro Juárez, que no cuenta con un sistema contra incendios.



’Mas que andar de pediche lo que quiero es ver cuánto ahorro se genera y en qué podemos gastar.



No es una exigencia, es decir: Guanajuato por 48 años a recibido con los brazos abiertos a los turistas. Con ese mismo respeto que no nos dejen solos y no nos desamparen, porque por ejemplo, León tienen industrias, Salamanca tiene PEMEX, San Miguel de Allende tiene una población flotante importante de extranjeros, y en Guanajuato el tema de la Universidad, la burocracia y el turismo hoy están apagados’.