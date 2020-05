No habrá normalidad en Nezahualcóyotl hasta que no existan las condiciones para un regreso seguro: Juan Hugo de la Rosa

NEZAHUALCOYOTL, MÉX.-Dado que en Nezahualcóyotl continua dentro de los municipios con mayor cantidad de contagios por COVID-19 del país ocupando al momento el octavo lugar a nivel nacional, el alcalde Juan Hugo de la Rosa García informó de manera puntual que para el municipio mexiquense, considerado uno de los más importantes del Estado de México, no habrá vuelta a la normalidad el próximo 15 de junio, y no será hasta esa fecha, luego de analizar la cantidad y el nivel de propagación del virus en la localidad, cuando se especifique el momento para un reinicio, seguramente escalonado, de las actividades comerciales, laborales, deportivas, recreativas y sociales.



El presidente municipal puntualizó que, hasta el día de ayer 27 de mayo, según las autoridades federales, en Nezahualcóyotl hay mil 703 personas infectadas y de manera grupal entre los municipios enclavados en el oriente del Valle de México; Ecatepec, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Texcoco, La Paz y las alcaldías Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Iztacalco e Iztapalapa en la Ciudad de México existe un acumulado de más de 14 mil infectados, por lo que la vuelta a la llamada ’nueva normalidad’ también deberá ser coordinada, a fin de evitar nuevos brotes y seguir salvaguardando la salud de la población en la región



En ese sentido, afirmó que los diversos convenios establecidos con los municipios y alcaldías colindantes a Nezahualcóyotl jugarán un papel de suma importancia para en su momento lograr una reactivación más ordenada y segura, además de destacar que dichos acuerdos han tenido como resultado la instalación de diversas mesas de trabajo para de forma unida atender otras problemáticas de carácter metropolitano como la seguridad en el transporte público, la propia movilidad y la contaminación ambiental.



Indicó que el gobierno municipal que encabeza desde el inicio de la pandemia ha tenido comunicación y asesoría de científicos y expertos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) como la doctora Isabel Salazar Sánchez, el Dr. César Hugo Hernández Rodríguez, el Dr. Jesús Miguel Torres Flores y el Dr. Samuel Ponce de León con quienes se trabaja un decálogo de medidas higiénico-sanitarias que deberán seguirse con el objetivo de evitar un rebrote de COVID-19 y alcanzar la nueva normalidad exitosamente.



De la Rosa García señaló que es de suma importancia el seguir acatando las medidas y recomendaciones establecidas en la jornada nacional de sana distancia e ir generando las condiciones adecuadas para cuando llegue el momento de reactivar las actividades, respetando por supuesto los lineamientos establecidos por los gobiernos federal y estatal, de acuerdo al Plan para el Regreso Seguro Gradual y Ordenado a las Actividades Económicas Sociales y Gubernamentales por motivo del COVID 19 basado en el sistema de semáforos , sin embargo, apuntó lo más importante es hacerlo a partir de las condiciones especificas del municipio y de la región oriente del Valle de México.



Subrayó que por las cifras Neza al momento continúa en semáforo rojo por lo que las únicas actividades permitidas son las catalogadas como esenciales, y al momento no hay claridad de cuándo comenzará a descender la curva de contagios y decesos, por lo que no existe certeza de que el próximo día 15 de junio se puedan reanudar las actividades, solicitando a la población no abrazar un pensamiento de reapertura total ni instantáneo, pues será bajo una serie de normas y medidas en las que su colaboración, al igual que la de empresarios será crucial.







Para concluir, el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García llamó a la población a seguir unidos, ser solidarios, y no cejar en el esfuerzo de salir delante de este momento tan complicado, en el que lo más importante, sin ningún distingo, color o interés es la salud y la vida de todos los mexicanos, pidiéndoles quedarse en casa y no pensar que la pandemia del COVID-19 ha concluido, pues de una forma u otra, hasta no contar con una vacuna, el virus llegó para quedarse.