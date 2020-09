No habrá recuento en mina de Cosala

Apoya INFONAVIT a más de dos millones

El senador por Morena. Napoleón Gómez Urrutia, recibirá otro durísimo golpe el día jueves 11, pues no habrá el recuento que tanto esperaba, pues las autoridades consideran que no tiene razón en sus demandas, sobre todo en la demanda de dos millones de dólares, que le exige a la empresa canadiense que opera la mina de Cosala, Sinaloa, por gastos de huelga, cuando el contrato pertenece a la CTM.



Y fue por ello que integrantes del Sindicato Minero, que encabeza Napoleón Gómez Urrutia realizaron una manifestación en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a fin de exigir que se concrete una audiencia en la que se defina una fecha para el recuento sindical en la Minera de Cosalá, Sinaloa, operada por Trituradora Minera del Noroeste SA de CV luego de que el proceso se ha diferido en cuatro ocasiones.



Y es que Óscar Alzaga, abogado del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, acusó que se está protegiendo al sindicato afiliado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) que no quiere que se realice el recuento porque perderían la titularidad y ganaría el Sindicato Minero.

El conflicto inició luego de que tras la entrada en vigor de la reforma laboral, el Sindicato Minero llamó a un recuento para verificar cuál de los dos sindicatos cuenta con el respaldo de la mayoría de los trabajadores de la mina, lo cual quedó asentado en el expediente IV-86/2020 acumulado al expediente IV-116/2020.

La Junta Federal ha venido posponiendo las fechas del recuento en cuatro ocasiones y el miércoles se suspendió la audiencia que se tenía que llevar este jueves. Dijo el litigante que eso es ilegal, no se puede suspender las audiencias sin el acuerdo de una de las partes y lo hizo de una manera totalmente unilateral la Junta Federal.



Dijo que la CTM está presionando a las autoridades, y que estas se dejan presionar, pero eso era antes; ahora debe respetarse la ley, pero la realidad es que Gómez Urrutia será derrotado nuevamente por la CTM y se dice que ya sólo controla el 10 por ciento de los sindicatos mineros del país, por lo que está destinado a desaparecer….



INFONAVIT BENEFICIA A 2 MILLONES 883 MIL TRABAJADORES DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19

Las medidas de protección implementadas por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) a partir del mes de abril y hasta el 31 de agosto, con los objetivos de apoyar a las y los derechohabientes a conservar su patrimonio y brindarles solvencia financiera durante la emergencia sanitaria por Covid-19, seguir contribuyendo a la preservación de fuentes de empleo y a la reactivación económica del país, beneficiaron a un total de 2 millones 883 mil 301 trabajadores, informó el propio instituto.



Al 31 de agosto, fecha en la que se concluyó la recepción de solicitudes para ser beneficiario de alguna de las medidas de protección, el Infonavit apoyó de forma directa a 351 mil 905 trabajadores a través del Seguro de Desempleo, Prórrogas Sin Intereses, o la combinación de ambas medidas.



El 52% de los beneficiarios se concentran en ocho entidades federativas: Nuevo León, Jalisco, Quintana Roo, Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Veracruz y Yucatán.



Asimismo, de forma indirecta, el Instituto benefició a 2 millones 431 mil 326 trabajadores, con el diferimiento de contribuciones patronales a la subcuenta de vivienda de empleados sin crédito activo, por un monto de mil 716 millones de pesos.

Con esta medida, dirigida a los empleadores, se ha apoyado a 33 mil 222 empresas, de las cuales 95% son PyMEs, con hasta 250 empleados.

El 51% de los trabajadores beneficiados con el diferimiento de las cuotas patronales se concentran en cinco entidades: Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Jalisco y Quintana Roo.

Por otra parte, el Infonavit ha apoyado a 100 mil 070 trabajadores de empresas en paro técnico con la disminución del factor de pago o con prórrogas sin intereses de los pagos mensuales de sus créditos, dependiendo del nivel de afectación sobre su salario.



El 53% de estos apoyos se concentran en cinco estados del país: Coahuila, Sonora, Guanajuato, Tamaulipas y Nuevo León.



El conjunto de medidas de protección implementadas durante la emergencia sanitaria, son reflejo del compromiso del Infonavit de apoyar a las y los trabajadores a conservar su principal patrimonio, la vivienda, y hacer un uso eficiente de los recursos que administra en beneficio de sus derechohabientes.

Si bien, los pagos de los acreditados se podrían renovar entre septiembre y diciembre de este año, dependiendo del inicio de la aplicación de la medida de protección a la que hayan tenido acceso, el Instituto reitera su compromiso de seguir apoyando a las y los trabajadores a conservar su vivienda en caso de que aún no recuperen su empleo o sus ingresos no sean suficientes para cubrir la mensualidad de su crédito.



En este sentido, el Infonavit a través de Agencias de Cobranza para REA (Régimen Extraordinario de Amortización – cuando el acreditado pierde su relación laboral y paga por su cuenta su crédito), contactará a las y los trabajadores para ofrecer distintas soluciones de pago, como ajustes en sus amortizaciones, estudios socioeconómicos o la reducción de su mensualidad, en línea con el esquema de Cobranza Social.

Los acreditados que, a pesar de haber recuperado su empleo, enfrenten dificultades para pagar su crédito, también podrán tener acceso a las soluciones de pago que ofrece el Infonavit. Para ello, deberán solicitar una cita a través de Infonatel (800 008 3900) para acudir a alguno de los Centros de Servicio del Instituto (CESI).



Es importante que, los acreditados que laboren en una empresa en paro técnico contacten a la unidad de recursos humanos de la compañía, para saber cuándo terminará esta declaratoria y la fecha de restablecimiento de los salarios….

JORNADA MUNDIAL POR EL TRABAJO DECENTE: UN NUEVO CONTRATO SOCIAL PARA LA RECUPERACION Y LA RESILENCIA



Se requiere un Nuevo Contrato Social para asegurar que la economía mundial pueda recuperarse y crear la resiliencia necesaria para afrontar los desafíos convergentes de la pandemia, el cambio climático y la desigualdad.

El 7 de octubre de este año tendrá lugar la 13ª edición de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente (JMTD). Millones de personas han tomado parte en eventos relacionados con la JMTD desde 2008 y este año será una vez más una jornada de movilización mundial: un día en el que sindicatos en el mundo entero se manifestarán reclamando trabajo decente. El trabajo decente debe ser un elemento central de las acciones gubernamentales para recuperar el crecimiento económico y construir una nueva economía mundial que dé prioridad a las personas.



Los efectos de la pandemia sobre la salud, el empleo, los ingresos y la igualdad de género resultan aún más catastróficos teniendo en cuenta que el mundo estaba ya fracturado, con un profundamente fallido modelo de globalización ocasionando una arraigada desigualdad e inseguridad para la gente trabajadora. Un nuevo contrato social resulta esencial para trazar la vía para la recuperación de los efectos de la COVID-19, así como para establecer una economía de prosperidad y sostenibilidad compartidas.



Este año, en muchos lugares no será posible organizar eventos de la JMTD con presencia física de personas, debido al riesgo de propagación del virus. Desde el inicio de la pandemia, no obstante, sindicatos del mundo entero han alcanzado nuevas cotas en cuanto al despliegue de tecnología para mantener eventos virtuales y rápidas comunicaciones. Esto constituirá un elemento clave para la Jornada Mundial por el Trabajo Decente en 2020.



El tema central para la CSI será ’Un Nuevo Contrato Social para la Recuperación y la Resiliencia’, junto al que los sindicatos y otras organizaciones que celebren la Jornada Mundial podrán también movilizarse bajo sus propios eslóganes y reivindicaciones.



Para mantener informados a todos sobre sus eventos el 7 de octubre o en torno a esa fecha, rogamos envíen los detalles por e-mail a [email protected] También pueden enviar a esa misma dirección mensajes solicitando información adicional.

Se pondrá a su disposición información adicional y materiales, incluyendo infografías y mensajes para las redes sociales, a través del sitio web de la CSI….

