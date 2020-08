No habrá remedio si no se toman medidas

Dejan libre al dirigente sindical Hugo Bello

+Directora de NOTIMEX incumple con la ley



CIUDAD DE MEXICO a 17 de Agosto del 2020.- La situación económica que se vive en el país, junto con los problemas sociales y de salud requieren un mayor atención y acciones que se generen de un diálogo en donde participen los trabajadores, empresarios, comerciantes y especialmente el gobierno para evitar que se haga tarde y ya no haya posibilidades de aplicar soluciones para activar el mercado interno, generar empleos y evitar que millones caigan en pobreza extrema.

Así lo señaló el Primer Vice Presidente del Congreso del Trabajo y secretario general de la CROC, Reyes Soberanis Moreno al destacar que todos los sectores han presentado propuestas viables, que deben ser consideradas y recuperar parte de lo que se había avanzado antes de la pandemia y no caer más bajo.

El líder sindical destacó que uno de los puntos más esperados es que el gobierno federal acepte apoyar a la población con el denominado salario mínimo vital, el cual vendría a ayudar a miles de trabajadores que perdieron su empleo y que aún no lo han podido recuperar pues la actividad económica sigue frenada por la pandemia.

Destaco que hay consenso entre las diversas organizaciones sindicales en participar en un dialogo tripartita tomando en cuenta que si no se aplican medidas especiales a la situación que ha provocado la pandemia no habrá remedio para curar la grave situación en la que nos llevara la crisis.

Destaco que periódicamente se reúnen integrantes del Congreso del Trabajo, con miembros de la UNT y de la Nueva Central Sindical y que incluso elaboraron un documento que le enviaron al Presidente, pero del cual no han recibido ninguna respuesta, pero que no obstante están listos para un diálogo tripartita y alcanzar soluciones en el corto plazo para que el país frene la caída del mercado ingenio y se reactive el comercio, el turismo y la industria , incluso el comercio informal.

Destacó que el salario mínimo vital permitiría que millones de mexicanos cayeran en pobreza extrema, no se reactive la actividad económica y se acelere la crisis.

Destaco que al Igual de Francisco Hernández Juárez, líder telefonista, Agustín Rodríguez, así como el dirigente ferrocarrilero Víctor Flores Morales, el presidente de la FSTSE. Joel Ayala Almeida, Carlos Aceves del Olmo, de la CTM y el arquitecto Rafael Riva Palacio Pontones, líder del sindicato del INFONAVIT están en la mejor disposición de apoyar la recuperación de nuestra economía.

Finalmente destacó que sólo el dialogo entre los sectores y la acción gubernamental permitirá que México puedan salir adelante, categóricamente recuperado de tan tremendo golpe….

CON BRAZALETE DEJAN LIBRE AL LIDER SINDICAL HUGO BELLO

El secretario general de la Confederación Libertad de Trabajadores de México. Hugo Bello, salió de la prisión de Barrientos, luego de depositar dos y medio millones dese pesos.

Procesado como Hugo ’N’, por el presunto secuestro de tres trabajadores de Cemex en Huixquilucan, Estado de México, en 2018, el líder de la Confederación Libertad de Trabajadores de México (CLTM), Hugo Bello Valenzo fue objeto de varias manifestaciones de apoyo en la Ciudad de México y en Oaxaca.

Salio libre ya que cumplió con las medidas cautelares impuestas por una jueza adscrita al Juzgado de Control de Tlalnepantla, las cuales incluyeron el depósito de 2.5 millones de pesos; se le colocó un localizador electrónico y se le prohibió salir del país hasta que dure el proceso penal en su contra.

Y hoy, formando una cadena humana que atraviesa de lado a lado la Plaza de la Constitución, un poco más de mil integrantes de la Confederación Libertad de Trabajadores de México se manifestaron en el Zócalo de la Ciudad de México.

La protesta tiene por objetivo exigir la intervención, por parte del gobierno federal, en la liberación del líder de la agrupación, Hugo Bello Valenzo, quien fue detenido por autoridades del Estado de México por e presunto delito de secuestro.

El dirigente sindical fue recluido en el Penal de Barrientos. Mientras, continúa bajo investigación por la Unidad de Inteligencia Financiera por lavado de dinero y desvío de recursos a nivel federal, así como diversos delitos.

Se le acusa principalmente por amenazas de muerte, homicidios, extorsión, cobro de cuotas a empresas, robo a casas habitación, fraudes, falsificación de documentos, invasiones de predios y casas habitación….

LA DIRIECTORA DE NOTIMEX INCUMPLE CON LA LEY

El Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex), acuso a la directora de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Sanjuana Martínez Montemayor, de incumplir con la Ley.

Este lunes, en un comunicado, los agremiados reiteran que la postura de la directora ha estado ’dilatando el diálogo y con ello, el término de la huelga’.

Con una manifestación en la plancha del Zócalo capitalino, los trabajadores exigen al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que intervenga con urgencia para concretar una solución en el marco de la Ley.

Por su parte, el domingo Notimex) señaló que ’las trampas del SutNotimex son el impedimento para dar solución a la huelga, pues ahora vuelve a incorporar a otro abogado de Francisco Hernández Juárez, líder de los telefonistas, en las mesas de negociación con el permiso de la Secretaría del Trabajo y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje’.

Por ello hoy los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex) pidieron respeto al proceso de diálogo y negociación que se lleva a cabo con Notimex, así́ como a las autoridades que participan en ella, por lo que exigieron a la Directora General, Sanjuana Martínez Montemayor acudir a las mesas de diálogo, para no especular y frene las difamaciones y acusaciones falsas.

Y es que desde su llegada al frente de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano y hasta este momento, Sanjuana Martínez no ha entablado un diálogo directo con las y los trabajadores para atender las problemáticas que aquejan a la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, por lo que desconoce la nueva forma de trabajo de esta organización sindical, así́ como a sus representantes.

En su negativa Martínez Montemayor mantiene un discurso lacerante, discriminatorio y ofensivo hacia las personas que han trabajado a favor de Notimex, asimismo, mantiene una actividad ilegal sin respeto a los derechos de los trabajadores, difundiendo información falsa como lo publicado a través de un comunicado, que fue replicado por diversos medios de comunicación (La Razón, La Jornada, Cuadratín) y que a continuación se desmienten precisando lo que se abordó́ en la reunión de la tarde del martes.

