Ciudad de México. 20 abril 2020.-No habrá sanción apunta AMLO sobre caso TV Azteca. Esto tras los dichos de Javier Alatorre, sobre no hacerle caso a las indicaciones de Hugo López-Gatell.



La Secretaría de Gobernación, el fin de semana apercibió a la televisora del Ajusco, por el llamado del periodista a desobedecer las instrucciones el Zar del Coronavirus en México.



El Presidente de México, indicó que Segob tuvo que presentar una sanción porque si no, ellos estarían incumpliendo con su responsabilidad.



’Que no haya ninguna sanción, que quede siempre por encima de cualquier acto, aun cuando se trate de un exceso, de una irresponsabilidad, que quede a salvo el derecho a manifestarnos, la libertad de expresión’.



Enfatizó López Obrador, que México cuenta con un pueblo consiente, destacando que se equivocan si creen que la gente es susceptible de manipulación como antes.



’Que con el manejo de los medios se formaba la opinión pública, ya no es así, esto ya cambio’, aseveró AMLO.



Desde Palacio Nacional en la Ciudad de México, el ejecutivo dijo que es necesario que se sigan las recomendaciones en materia de sanidad para seguir enfrentando de la mejor manera posible el coronavirus y la gente no se enferme.



’Y aprovecho para decir que se siga haciendo caso a los médicos, a los científicos, Hugo López-Gatell es un especialista de primer orden, respaldado por un grupo de científicos’.



Advirtió el funcionario federal, que él no dejaría la conducción al combate del coronavirus si no fueran expertos y especialistas en salud y en la materia.



’Cuántas veces hemos hablado de la experiencia de estos médicos y especialistas, estamos hablando de premios nacionales de ciencia’.



’Un comunicador dice algo, un comunicador formal, ya sea un medio convencional, o en el twitter o en el Facebook y otro comunicadores, cientos, miles de comunicadores replican, eso no existía antes, era nada más la sola opinión de los medios convencionales y sometían, aplastaban’.