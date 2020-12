No hay candidato oficial de MORENA desmiente Norma Otilia un presunto trascendido.

www.guerrerohabla.com



**Nilsan Hilario, ’Es una irresponsabilidad, no deben confundir a la militancia, ellos no conocen los principios de Morena’.



Chilpancingo, Gro, 16 de diciembre 2020.- La diputada local de Morena, Norma Otilia Hernández Martínez, desmintió un trascendido en torno a la presunta designación de un candidato a la gubernatura, llamando a esperar a que se den a conocer los resultados oficiales por parte de la dirigencia nacional.



Tras filtrarse en redes sociales una presunta reunión en la casa de la Dip. Hernández Martínez, donde presuntamente en un ’#Trascendido | Gana Félix Salgado Macedonio en cuesta de Morena. Reconoce Pablo Amílcar Sandoval el triunfo del Senador con licencia en reunión de la casa de la Dip. Norma Otilia Hernández Martínez. El aspirante a la dirigencia estatal, Galdino Nava informa extraoficialmente que le entregan constancia en #CDMX el día de mañana’.



La legisladora de Morena lamentó que se le involucré en este tipo de acciones amarillistas y que buscan confundir a la militancia de su partido y al pueblo de Guerrero



Reiterando que la mejor opción es Pablo Amílcar Sandoval y que la ciudadanía debe de esperar los tiempos de la designación:



’Entiendo los ánimos que tenemos todas y todos por la expectativa que se vive en estos momentos. Yo camino en la unidad porque creo en mi partido; sin embargo, circula una noticia falsa en Facebook que me involucra, no hay tal reunión (en mi casa), pido que sigamos construyendo de manera positiva y esperemos a que el Presidente Nacional de Morena informe al pueblo de Guerrero la información que esperemos’ refirió.



Esta noticia se desató después de que circulará una reunión en Acapulco, donde se observa a Pablo Amílcar Sandoval, Félix Salgado Macedonio y el delegado especial Salomón Jara.



La legisladora Federal, Araceli Ocampo Manzanares, lamentó que se estén filtrando este tipo de noticias falsas, las calificó de indecentes y afirmó que nadie puede autoproclamarse como ganador ya que solamente, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, podrá realizarlo.



’Lo que está sucediendo es una acción indecente de los que no son pioneros, ni constructores de Morena, aquí no es el PRD, yo puedo decirte que hasta el día de hoy no hay ningún ganador, la Comisión Nacional de Elecciones, no ha dado a conocer ningún resultado, no hay declaración oficial, yo les pido a los militantes, ciudadanos en general, que no hagamos caso a este tipo de acciones vulgares, esperar la comisión nacional de elecciones internas, el único que puede dar los resultados es Mario Delgado’ refirió



Por su parte, Nilsan Hilario Mendoza, llamó a los ciudadanos a no dejarse llevar por estos comentarios que se están vertiendo en las redes de sociales ’Es una irresponsabilidad, no deben confundir a la militancia, ellos no conocen los principios’, en el caso de Félix Salgado reiteró que él no conoce el programa ni los estatutos ’él entró en 2018’ por lo que afirmó debe de apegarse a la legalidad partidaria y dejar de realizar este tipo acciones con su equipo