No hay condiciones para abrir hoteles en Guerrero: Astudillo

ACAPULCO, Gro., 4 de junio de 2020.- El gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que no hay condiciones para abrir los hoteles del estado, pues ello dependerá del cambio en el semáforo nacional y que marca rojo en esta entidad.



’Yo quisiera abrirlos mañana, el problema es que no hay condiciones para hacerlo. Tenemos que tomar una serie de protocolos que se están viendo, fue parte de lo que hablamos con los hoteleros’, indicó durante su mensaje en la actualización de cifras de Covid 19.



’¿Cuándo se van a reactivar los vuelos a Acapulco?’, preguntó un internauta durante la transmisión en su cuenta de Facebook, a lo que Astudillo Flores respondió: ’No tenemos una fecha, todo va a depender del control de la velocidad del contagio, si controlamos el contagio por supuesto que habrá vuelos y vamos a reabrir, si no controlamos el contagio y si nos mantenemos en semáforo rojo, todo va a ser más complicado’.



Previamente informó que en una reunión virtual con hoteleros del estado evaluaron cómo unificar los criterios para la reapertura de la actividad turística. Sin embargo, reiteró que se debe esperar al cambio de color del semáforo, pues subrayó que ’hay que acostumbrarnos a convivir con el Covid 19, no hay vacuna y mientras no exista vacuna, el mecanismo es cuidarnos y protegernos, evitar el contagio’.



El mandatario apuntó que los comedores comunitarios en Acapulco se encuentran en la colonia Simón Bolívar, la zona de Caleta y el Cici de Renacimiento; en Chilpancingo están en las colonias Galeana y Rosario Ibarra; en Petatlán se ubican en las colonias Vicente Guerrero y El Cayuco; y en Zihuatanejo hay uno en la cancha de la colonia Vicente Guerrero y otro en la colonia El Embalse. Mencionó que este jueves se instalará uno en Tlapa que comenzará a operar este mismo día.



Añadió que cada tercer día se reúne con los directores de hospitales para saber qué insumos necesitan o qué falla en algún servicio hay que resolver. ’Es una lucha complicada la que se está haciendo así de esta manera, yo de la manera más atenta y respetuosa, sigo insistiendo, para nosotros la sana distancia y el Quédate en casa continúan, y continuamos por supuesto insistiendo en que nos cuidemos entre todos, porque es un asunto colectivo. Sí nosotros, pero también la sociedad que ponga su parte’, concluyó. Nota anterior.



Fuente: Quadratín