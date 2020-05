No hay condiciones para regresar a la normalidad

Chimalhuacan, Mex.-El alcalde de la localidad hace un llamado a la población a mantenerse en confinamiento, a pesar de que el gobierno federal insiste en implementar, a partir de la próxima semana, un regreso paulatino de actividades.

Agrego el munícipe, que pesar de que el gobierno federal insiste en implementar, a partir de la próxima semana, un regreso paulatino de actividades, en Chimalhuacán el alto número de contagios por COVID-19 nos obliga a mantenernos en confinamiento y reforzar las medidas de higiene en zonas estratégicas del territorio local, afirmó el alcalde, Jesús Tolentino Román Bojórquez.

’Lamentamos que el gobierno federal invite a los ciudadanos a regresar a la normalidad y que el presidente de la república anuncie la reanudación de sus giras de trabajo. En Chimalhuacán, el coronavirus está presente en nuestros barrios y colonias; por ende, hago un respetuoso, pero enérgico llamado, a que no rompamos la cuarentena, los exhorto a que permanezcamos en casa, ya que en estos últimos días hemos registrado el mayor número de contagios y decesos’.

Román Bojórquez detalló que para mantener el confinamiento, el gobierno local pondrá en marcha la segunda etapa de entrega de apoyos a la población, repartiendo más de 110,000 despensas a grupos vulnerables en los 98 barrios y colonias de la demarcación.

’Y tendremos una tercera etapa de apoyos. El objetivo consiste en no romper el confinamiento que hemos mantenido durante las últimas semanas. Es una acción modesta, pero estamos con la gente haciendo acciones tangibles. Demostrando nuestro compromiso de estar cerca en los momentos más complicados’.

El munícipe explicó que el Ayuntamiento continuará acatando las disposiciones alusivas a la Sana Distancia, reduciendo la movilidad en sitios de gran afluencia y manteniendo la suspensión de actividades no esenciales.

’Tenemos datos que confirman el alto número de contagios en territorio local. Hoy, salir, es echar a perder el trabajo que hemos realizado desde hace dos meses; salir es poner en riesgo nuestra salud y a nuestros adultos mayores, el exceso de confianza puede provocar más muertes. Quedarse en casa en nuestra prioridad’.

De acuerdo con el Comité de Salud Municipal, el mayor número de casos confirmados por COVID-19 se regsitra en las comunidades de Acuitlapilco (35), Alfareros (21), Artesanos (16), Cabecera Municipal (22), Corte la Palma (23), Los Olivos (21), Mineros (17), Plateros (19), San Pedro (24), Talabarteros (31), Xochiaca (56), San Lorenzo (30) y San Agustín (45).

El gobierno local pone a disposición de la ciudadanía el número telefónico de la Dirección de Salud Municipal (DISAM), 1551-6395, así como del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) local, 5853-7474, para brindar información y asistencia médica en caso de ser necesario.