No hay derrames residuales a la bahía, aclara Adela Román con informe de Conagua

La presidenta municipal de Acapulco, Adela Román Ocampo, convocó a todos los ciudadanos a la defensa del puerto, luego que se difundieran en redes sociales versiones falsas con imágenes manipuladas que fueron reproducidas por medios informativos, sobre supuestos derrames residuales a la bahía.



La alcaldesa informó en conferencia de prensa que la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de su directora en Guerrero, Norma Arroyo Domínguez, aclaró en un comunicado que no existieron descargas de aguas crudas el pasado miércoles 26 de agosto en el desagüe natural ubicado junto al hotel Krystal Beach, desfogue que ocurrió por efecto de las lluvias.



Román Ocampo leyó el comunicado del organismo federal, para precisar que ’el agua estancada fue resultado de un remanente generado por escurrimientos extraordinarios ocurridos durante la noche previa en la zona y que, al mezclarse con aguas estancadas al interior del canal pluvial Magallanes, generó un escurrimiento’.



La primera autoridad de Acapulco precisó que su administración ha iniciado el desazolve de todos los colectores pluviales de la ciudad para el desfogue inmediato de las aguas pluviales, además del inicio de 73 procedimientos administrativos contra igual número de hoteles, condominios y empresas por contaminación ambiental.



Las acciones de vigilancia en toda la franja turística y márgenes de arroyos y canales pluviales son ejecutadas de manera coordinada por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio (Capama), y la Dirección de Ecología y Protección al Ambiente, a cargo de José Ramón Aysa Neme y Juventino Herrera Juárez, respectivamente, quienes estuvieron en la conferencia.



’No es justo que después de meses de mucho sufrimiento para nuestra gente, ocasionado por la pandemia del COVID-19 que dejó sin empleo a miles de personas y sin vida a otras decenas, se pretenda dañar la actividad turística de esta forma. Acapulco unido no lo va a permitir’, remarcó la alcaldesa, acompañada del secretario general del Ayuntamiento, Ernesto Manzano Rodríguez.



Al finalizar la conferencia de prensa, Román Ocampo supervisó las condiciones en la desembocadura del canal, donde Conagua constató que el agua estancada corresponde a escurrimientos pluviales que no despedían olores ni se observaron características propias de las aguas negras, misma condición que prevalecía este viernes en el lugar.



Adela Román reiteró que el bienestar y la imagen de Acapulco deben estar por encima de intereses o luchas políticas, por ello convocó a toda la sociedad a defender al puerto ante los ataques de quienes pretenden detener el avance de los gobiernos emanados de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.