No hay designación final de candidato en Guerrero: secretaria de Morena

ACAPULCO, Gro., 31 de enero de 2021.- La secretaria general de Morena, Citalli Hernández Mora aclaró que no hay designación final de candidato en Guerrero. En entrevista en el programa de Julio Astillero, subrayó que no son menores las acusaciones de violación que enfrenta el precandidato Félix Salgado Macedonio.



Advirtió que los testimonios dados a conocer a través de los medios de comunicación son delicados y preocupantes.



En este sentido, Citlalli Hernández remarcó que Morena no puede guardar silencio y urgió a la Fiscalía de Guerrero a dar respuestas prontas sobre estos señalamientos.



Dijo que en caso de que estas acusaciones sean reales, estamos ante una probable víctima sin justicia y Morena no puede ser cómplice de manera indirecta.



Por parte de Morena, reiteró que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, inició una queja de oficio para indagar más al respecto.



’Mi postura es clara, en caso de que estos testimonios sean reales no podemos tener un candidato que haya violentado en cualquier mayor o menor medida a una mujer’, apuntó.



Puntualizó que en Guerrero, Morena tiene una alta simpatía por lo cual el partido no necesita tener un mal candidato y con cuestionamientos de este tipo. ’Ojalá podamos dentro de poco dar una respuesta pública al respecto’, finalizó.

Fuente: Quadratín