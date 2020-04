No hay dogmático inteligente

’NO HAY DOGMÁTICO QUE SEA INTELIGENTE, PORQUE NO HAY INTELIGENTE QUE SEA DOGMÁTICO’



Creo que lo que ha reconocido el presidente Andrés López Obrador es que los medios de comunicación tradicionales todavía sirven, no son del todo ’fifís’ sobre todo cuando prestan sus medios para que los mensajes del presidente lleguen a las masas, bueno, hasta Salinas Pliego, anda haciendo propaganda en su favor y no es malo ni criticable, lo que sucede es que muchos de sus fans no piensan, solamente responden visceralmente a lo que se publica y lo califican de ’neoliberal’ o de ’chayotero’ y ya, se olvidan que el mismo Marx, Lenin, Engels, Fidel Castro, etc, los grandes dirigentes de los movimientos sociales en el mundo, lo primero que hacían era estar informados sobre los que decían los medios de comunicación y las ideas que se privilegiaban o se trataban de imponer y al hacer el análisis seguramente tenían respuestas serias y conocimiento de lo que deberían de condenar o de rectificar o contestar, no se ponían de tontos y de dogmáticos solamente descalificando sin conocer y etiquetando por etiquetar.



López Obrador no requiere de esos dogmáticos y perversos que todo lo descalifican, requiere de seres pensantes y aliados leales y fieles que se coloquen a su lado para avanzar en sus proyectos, tampoco creo que se debe dar mucha ’bola’, como dicen en mi pueblo, a los fifís que de pronto solamente ven por sus intereses y se escurren en los apoyos sociales y si su labor y acción es desinteresada y buena tampoco porque venga de sus manos será rechazada, porque entonces el dogmatismo y la intolerancia llegaría a lo absurdo y las confrontaciones, hay que saber dar ’un paso adelante y dos atrás’ cuando las condiciones lo requieren o avanzar cuando las condiciones son favorables o retroceder con son contrarias, la inteligencia rompe con la intolerancia y da motivos reales para que los análisis se den con certidumbre y calidad, no con simples actos intolerantes que solamente provocan rechazos y confrontaciones, por ello, se debe uno colocar a reflexionar sobre el que la intolerancia de derecha es tan seria y grave como al intolerancia y dogmatismo de la izquierda, así, los extremos se juntan y no solucionan sino confrontan… bueno, es para reflexionar…



No soy experto en virus ni pandemias, claro que creo que entremos además en una seria crisis económica y que cerrando todas las actividades seguramente tendremos muchos locales en quiebra, muchas empresas cerradas. Algunas porque así se dan las condiciones económicas y otras porque sus dueños aprovecharán golpear en donde duele: El bolsillo y los ingresos de las mayorías’ con el fin de golpear al presidente. Entendemos que hay luchas políticas, pero también hay tiempos para ello, ahora estamos en una seria emergencia donde todos debemos imponernos para lograr lo mejor en la solución no buscar la confrontación. Muchos políticos y derechistas se quejan de que la política de López Obrador es de confrontación, pero en la realidad ellos la aplican para cocorear el tema y llegar a la violencia y si no, cuando menos, a no dejar de estar jodiendo, incluso los ’aliados de antes’ formados en la ’izquierda’ alejados y dejados en el camino de la política en vez de buscar alianzas y mejores condiciones de unidad se van por las confrontaciones como si fuera el momento de además de lo que pasamos: pandemia y crisis económica entremos en la violencia y confrontación política y social, es como la política de aquellos viejos mochos que decían: ’pues si me violó, pero se la zurré’



La verdad, viniendo de Salinas Pliego la invitación a que se dejen de miedos y salgan a laborar como otro cualquier día y no dejen de producir y menos de comprar, pues uno tiene dudas porque él es un hombre que del comercio vive y aumenta su fortuna y no hay creo que algún viejo comerciante y especulador financiero y concesionario de medios hable mal de sus productos, al contrario, nos habla bien de sus abonos chiquitos y de sus bancos donde concentran muchos ahorros de los jodidos, y bueno, de eso gana y vive, así que pues deberían tener realmente una opinión del grupo de expertos en pandemias a nivel nacional para que ellos nos expliquen y digan lo que es mejor hacer. El presidente, cuando menos, ha atendido la forma en que se debe atacar la pandemia, tiene claridad en sus objetivos ya que a pesar de lo que digan que anda en busca de ’comprar votos,’ pues no los necesita y solamente aplica aquello de que: PRIMERO LOS POBRES, y es lo que hace y es congruente en su hacer a pesar de que a muchos dogmáticos e intolerantes no les parezca, cada político que tenga ideología y proyecto tiene todo el derecho de aplicar lo que promete y en que cree y es lo que hace, como lo hicieran anteriormente los políticos de la derecha panista o los del centro priistas o los dirigentes del PRD, en fin, cada uno tiene el derecho de manifestar sus ideas y de ejercer sus derechos políticos y si no les cae bien a los demás. pues allá ellos.



Ahora, muchos ’fifís’ también, con intolerancia y dogmatismo, se lanzan en contra del dueño de TV AZTECA por sus declaraciones, y la realidad es que él tiene todo el derecho de decir lo que piensa y de apoyar al que se le venga en gana, pues suponemos que esto es parte de la democracia y se debe respetar, no vivimos en dictaduras de derecha ni de izquierda, Andrés Manuel López Obrador hace un gran esfuerzo para mantener en pie a los grandes empresarios y capitalistas para que no se vuele la inversión y se profundice la crisis, y hace mucho por mantener a las masas controladas y en paz, porque perdiendo la paz social se puede perder todo, y recordemos que estamos en tiempos de crisis y no de confrontaciones, a menos que queramos que nos lleve el tren…