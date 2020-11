No hay expertos en el gobierno, capaces de resolver los problemas de Acapulco: Yair García

’No es a través de despensas, de la entrega de láminas o tinacos, como se van a resolver los problemas de la gente y esto no puede ser posible que siga ocurriendo, reiteró Yair García Delgado Ciudadano de Tiempo Completo durante su Segundo Informe Ciudadano rendido en la Unidad Deportiva Vicente Suárez.



’Nos estamos mal acostumbrando a que el discurso de todas las administraciones de cualquier color que ustedes puedan imaginar, siempre termine diciendo que no hay dinero suficiente para poder resolver la situación, entonces por qué quieren participar en los procesos electorales, si no tienen esa capacidad, esa imaginación para responder a los contextos que estamos viviendo’, dijo.

García Delgado lamentó que actualmente, los consejos ciudadanos para conformar las políticas públicas que rigen el trabajo de una administración municipal o estatal, no estén integradas por expertos, ’quienes se reúnen en esos consejos para definir la ruta de trabajo para el puerto de Acapulco, son familiares, hermanos, tíos, amantes, primos, que no saben absolutamente nada de política pública.



Agregó que cada gobierno debe articular un proyecto denominado ’plan municipal, estatal o nacional de desarrollo’ la cual debe contar con la participación de la ciudadanía para lograr mejores resultados. Mencionó que el trabajo realizado por el actual gobierno de Guerrero no consolidó logros, ’ya entendimos que el Orden y Paz no llegó al estado de Guerrero, ya sabemos que el Orden y Paz no generó las condiciones’. En lo que respecta al gobierno municipal de Acapulco, dijo que la gente se queja constantemente de la deficiencia de los servicios básicos como agua potable y alcantarillado, alumbrado público y saneamiento básico.

Resaltó en su discurso que la participación ciudadana es fundamental para supervisar el uso de los recursos públicos y la aplicación correcta en proyectos que atiendan y satisfagan las necesidades que actualmente enfrenta la sociedad.



El evento contó con la asistencia de los diputados locales Mariana García Guillén y Moisés Reyes Sandoval, representantes de organizaciones civiles de jóvenes, indígenas, comunidad LGBT, sector empresarial y vecinos de diversas colonias populares del puerto.