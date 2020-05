Política Al Margen

Por Jaime Arizmendi



No hay Infodemia que Dure, Ni Desmentidos que Cansen



Argonmexico / ¡A chillidos de marrano, oídos de carnicero!… Los contagios del virus SARS-CoV-2 no disminuyen en México, cada vez siguen en descontrolado aumento; mientras los autores, casi siempre anónimos o con datos falaces, e ignorantes promotores de la infodemia, tampoco dejan de enviar y reenviar noticias falsas y mentiras en torno a esa letal pandemia.



Ello, a pesar de que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez junto a otros expertos del sector salud, todos los días ofrecen conferencia de prensa para reportar el incremento de personas contagiadas, y la cantidad de decesos que deja a su paso la Covid-19 en nuestro país.



Un día sí, y el otro también, vemos cómo en las redes sociales se difunden mensajes con avisos y convocatorias de supuestas protestas de personal médico; al igual que se leen y reenvían además falsos llamados a inscribirse en listas de apoyos económicos que aparentan surgir de instituciones gubernamentales; lo cual confunde a la gente y hasta llega a crear la idea de que la pandemia es una fantasía.



Bajo ese mar de mentiras que conforman la infodemia en México, funcionarios federales tienen que salir también de forma constante a desmentir una y otra vez la falsedad de “documentos” que, en ocasiones, hasta se elaboran como si fuesen verdaderamente difundidos por dependencias del gobierno.



Ante ese lamentable panorama, este jueves tocó el turno a la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, quien se refirió a los documentos falsos o apócrifos con que se busca engañar a la gente. “Justo cuando veníamos de la Secretaría a Palacio Nacional veníamos resolviendo unas cosas que tienen que ver con lo que está pasando…



“Va un mensaje para todas y todos. Sí detectamos que están queriendo hacer este tipo de falsas expectativas y lo están haciendo y tejiendo en más de 280 puntos en diferentes espacios en el país. Ayer por la tarde empezamos a tener mucha recepción por parte de nuestras delegadas y delegados a través de un chat que tenemos con información y ya reportamos a la Guardia Nacional.



“Estamos por sostener una reunión concreta y, por la mañana, le hicimos llegar a través de Comunicación de Presidencia una ficha, porque ya detectamos una problemática específica.



“Ocupamos de este espacio y a los que nos ven, puedan comentarles a los demás que no se dejen engañar, cuando piden un recurso, un dinero y hablan a nombre de la Secretaría de Bienestar, no llegan así lo que son los microcréditos de 25 mil pesos, tampoco llegan así las Tandas para el Bienestar. También se detectó una nueva forma de querer operar el fraude a través de las becas Benito Juárez.



“Lo platico porque ya parece una hondonada muy grande que se está realizando. Mañana viernes, pero consideramos que el fin de semana, va a estar muy fuerte eso (la Infodemia), a nivel de territorios”. Anota que la Secretaría de Bienestar y Comunicación Social de Presidencia, “estaremos informando. Estamos tejiendo a partir de diferentes redes sociales de diferentes dependencias. Que no se dejen engañar, por favor”.



Enseguida alerta que “puede tratarse de una red. No me gustaría especular sin tener bien los datos, pero son 280 puntos en el país en diferentes territorios. Están apareciendo en los barrios, en algunas ciudades, pero hasta en algunas rancherías alejadas, es la nueva forma de estar operando”. Señoras, señores infodémicos, No escupan al cielo, porque les caerá en la cara…



Jaime Arizmendi González

Política Al Margen

[email protected] y [email protected]