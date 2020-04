No hay necesidad de deuda: dispone México de 100 mil millones más en reservas

Las reservas internacionales del país registraron un incremento durante la semana pasada de mil 334 millones de dólares, con lo que su saldo al 27 de marzo sumó 185 mil 509 millones de dólares, informó el Banco de México (Banxico); de verse el país en la necesidad del recurso, principalmente para afrontar la contingencia sanitaria, puede disponer del mismo mediante diversos mecanismos.



Con este resultado, los activos internacionales en poder del banco central acumulan un crecimiento en lo que va del presenta año, de 4 mil 631 millones de dólares.



Al tipo de cambio de hoy, si bien no puede hacerse uso de la totalidad de la reserva, se trata de 4.6 billones de pesos, por lo que no hay necesidad de deuda, a diferencia de cómo se afrontó con anterioridad el AH1N1 donde se pidieron emprésitos en dos ejericios distintos.



El Banxico precisó que el aumento semanal en la reserva internacional fue resultado de la venta de dólares de Pemex al Banco de México por 450 millones de dólares y un incremento de 884 millones de dólares, debido principalmente al cambio en la valuación de los activos internacionales del instituto central.



Señaló que la reserva internacional se constituye por las divisas y el oro propiedad del Banco de México, que se hallen libres de todo gravamen y cuya disponibilidad no esté sujeta a restricción alguna, y la posición a favor de México con el FMI derivada de las aportaciones efectuadas a dicho organismo.



También forman parte de las reservas, las divisas provenientes de financiamientos obtenidos con propósito de regulación cambiaria del FMI y otros organismos de cooperación financiera internacional, de bancos centrales y de otras personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera.