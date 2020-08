No hay ninguna evidencia ni denuncia contra Pablo Amílcar Sandoval en Morena: Alfonso Ramírez Cuéllar

Al afirmar que ’no hay en lo absoluto ninguna evidencia" ni denuncia al interior de Morena contra el representante del Gobierno de México en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, por el presunto uso clientelar de los programas sociales, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Alfonso Ramírez Cuéllar, anunció una reorganización estatal con miras al proceso electoral 2021.



"Ya el presidente de la República ha dicho y es un compromiso claro, contundente, y así se están rigiendo todos los funcionarios, de no hacer uso absolutamente de ningún programa... Afortunadamente no tenemos en estos momentos ninguna denuncia, ninguna evidencia", externó el dirigente nacional.



¿Pero y el uso de programas sociales?, insistió un reportero.



"De todo tipo, de cosas que infringen la ilegalidad. Nosotros vamos a ser los primeros en señalarlos y establecer los castigos necesarios, pero en estos momentos no tenemos en lo absoluto ninguna evidencia. Hay muchos rumores de distintos lados, pero lo que necesitamos es abrir este camino de unificación y, en segundo lugar, cuando las evidencias se presenten, vamos a actuar consecuentemente, vamos a ser los primeros", reafirmó.



En conferencia de prensa en Acapulco, donde presentó a Esther Araceli Gómez Ramírez como representante del CEN en esta entidad, Ramírez Cuéllar informó que el método de selección de candidatos será por encuesta, aunque precisó que no será la "popularidad ni el dinero" lo que defina a sus abanderados, sino la convicción y deseo de sentar las bases de la Cuarta Transformación en Guerrero.



Expresó que para el 2021 Morena se llevará ’carro completo’, incluida la gubernatura, y con un alto compromiso por las Cámaras de Diputados, por lo que se realizará un plan que defina el rumbo de las elecciones.



"Por encima de cualquier cosa, la unificación es la ruta, con la convicción muy fuerte de ganar los distritos federales, porque es un compromiso continuar afianzando la 4T mediante reformas legales", dijo.



En este encuentro con los medios, Ramírez Cuéllar estuvo acompañado por el presidente del Consejo Estatal, Luis Enrique Ríos Saucedo; el secretario general, Marcial Rodríguez Saldaña; la diputada local Yoloczin Domínguez Serna; el liderazgo morenista Silvestre Arizmendi Torres, diputados federales y locales, así como el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Guerrero, Jesús Villanueva Vega.