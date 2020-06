’No hay ninguna razón para decir que alguien liberó el virus a propósito’: Putin

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró que en la actualidad no hay motivos para hablar de un supuesto origen artificial del virus y llamó a los países a unir los esfuerzos en la lucha contra la epidemia, en lugar de especular sobre sus causas.



’Creo que si alguien se aferra a la versión (sobre el origen artificial del virus), no saldrá nada bueno de ahí’, aseguró.



Según Putin, ’hay que hacer lo que nos acerque a la supresión de la amenaza, porque ese es el camino de la victoria y no la confrontación’.



El representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, pidió el jueves a Rusia y China que brinden más ayuda humanitaria a su aliado de Caracas en la lucha de la nación sudamericana contra la creciente pandemia de COVID-19.



Los datos oficiales de la nación OPEP dan cuenta de al menos 4.300 contagios y 38 muertos, pero especialistas y academias de ciencias han alertado que hay un elevado subregistro y es bajo el número de pruebas.



’Nos gustaría verlos contribuir más en el aspecto humanitario. Creo que ha habido una contribución de bienes con respecto al COVID-19 por parte de Rusia y China’, dijo Abrams en un evento diplomático organizado por la misión estadounidense ante Naciones Unidas en Ginebra.



’Pero la escala, la cantidad en dólares de esta ayuda, es realmente muy baja en comparación con las necesidades’, agregó.



Abrams dijo que el líder opositor venezolano, Juan Guaidó, y su gobierno interino pronto proporcionarían a la Organización Panamericana de la Salud y otros grupos de ayuda unos 20 millones de dólares, cuyo origen son activos a los que tienen acceso en Estados Unidos.



Forbes