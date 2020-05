¡NO HAY OTRA QUE LA REGLA DE INEFICIENTE CINISMO CON IGNORANCIA¡

ERASMO DE ROTTERDAM CON LENGUAJE DEL S. XVI: ’---Quien educa al futuro gobernante le enseñará a no codiciar las riquezas (…) la dignidad, grandeza y majestad (del príncipe) no deben ser adquiridas ni protegidas por el estrépito de la fortuna, sino por la sabiduría, integridad y el buen actuar’ lo que se resume en prudencia, que comprende a las demás virtudes, y a la prudencia se llega con mesura, reflexión, modestia y siendo buen escucha.

No puede haber retroactividad negativa : El salario y las prestaciones reconocidas en la Constitución y en las leyes laborales no se pueden disminuir o desaparecer, ni aún por mandato presidencial porque se mata al derecho laboral que tiene sustento social. Son irrenunciables y no se pueden vedar de los derechos de la persona. No hoy otra que la regla de ineficiente y cinismo con ignorancia ...¡¡¡. El capítulo 8 sobre responsabilidad de los servidores públicos .del art 108 al 114 y el. Maniqueo de la ley orgánica de la administración pública federal ... A ver cuánto aguanta lapoblación. LOS factores externos de la pandemia de salud que modifican el panorama para mal y causara muchas desgracias a las personas más vulnerables y a la planta laboral de pequeñas y medianas empresa sujetas a su suerte : la recesión que causa el enclaustramiento; la caída en las remesas, la ocupación hotelera, petróleo, producto de la contracción de la economía americana, especialmente en las industrias de servicios en que se concentra mucha de la mano de obra mexicana; reducción de las exportaciones debido a la menor demanda de automóviles, electrodomésticos y demás; y una creciente presión sobre las finanzas públicas por la diversidad de demandas de gasto que la propia crisis está generando y, por lo tanto, en el tipo de cambio.

SI, nadie puede culpar al gobierno de la crisis sanitaria, pero, como dice el dicho, se trata en realidad de llover sobre mojado porque la economía ya iba mal antes de comenzar esta faena, innecesariamente profundizada por no haber atendido las causas de la recesión previamente existente se lanzó al ruedo sin capote ante el poder oligárquico. ​



La resistencia a cambiar a las nuevas reglas de transformación publica con su argamasa de muchos problemas, algunos con raíces tan profundas(corrupción, impunidad y traiciones ) que ya se nos hacen cotidianos, un ejemplo es la corrupción que esta institucionalizada, un sistema de partidos de intereses de espacios públicos ,la cauda de pobreza y desigualdad social con violencia , y a pesar que existan figuras políticas que digan que le han declarado la guerra y están limpiando al gobierno de esta, la realidad es que sólo se cambian las mafias ,esto es , de ser empleado del viejo sistema ahora es empleador con sus traumas.



Los grupos de poder agazapados ante la acción de líneas de poder del ejecutivo. Los actos de algunos más corruptas que otras, más descaradas o más discretas, pero lo que realmente pudre a este país es la impunidad. El hecho de saber que puedes cometer grandes crímenes y no pasa nada al amparo de ese poder emanado a través de la democracia, esa forma de gobernar e empobrecer a su país. Los líderes de las masas son en sí mismos parte de la «élite de poder», y elaboran propósitos y desarrollan intereses derivados de su posición entre los elementos más privilegiados.



La economía ya iba de picada cuando circunstancias externas aceleraron su contracción. La caída de la economía de una recesión, pero eso no resolverá el problema de fondo ni contribuirá a una pronta recuperación una vez que concluya la crisis inmediata. Los gobiernos del mundo se desviven por atraer a los inversionistas por medio de la construcción de infraestructura, mejorando el entorno regulatorio y fiscal, así como allanando el terreno para facilitar el proceso.

Desafortunadamente, el gobierno actual rechaza de entrada estas premisas y ha hecho todo lo posible por negarlas, razón por la cual no logrará atraer inversión en el resto del sexenio. La destrucción institucional que ha tenido lugar, que podría parecer pacata minuta, ha eliminado mecanismos que, por dos o tres décadas, sirvieron para crear el espejismo de que México había cambiado y ahora se empeñaba en crecer. El gobierno actual tiene otros planes, que no son compatibles con el desarrollo.



Las petroleras americanas shale, Whiting Petroleum Corporación, la bancarrota y solicitado la protección de un juez para que sus acreedores no devoren sus bienes mientras se reestructura, convirtiéndose en la primera víctima de la guerra de precios del petróleo y la pandemia de coronavirus. No es rentable producir petróleo a 20 dólares o menos el barril, además de que la demanda está colapsada por la pandemia. Se teme que cuando menos otras 50 petroleras se declararán en quiebra.

En México, el gobierno de la 4T detuvo las franquicias para explotar el petróleo que se extrae de las piedras por el daño que produce al medio ambiente. Los grandes bancos estadounidenses se están preparando a medida que el petróleo crudo se desmorona. El Wall Street financió el auge energético de Estados Unidos, al proporcionar fondos a costosos proyectos de perforación que acabaron inundando el mundo con petróleo.



Ahora los precios colapsen por debajo de los 30 dólares por barril, la agitación se está extendiendo a través de la industria de la energía y ha estropeado muchos de esos préstamos. Decenas de compañías petroleras han caído en bancarrota y aquellas que no lo han hecho están sufriendo el suficiente estrés financiero como para reducir el gasto y recortar decenas de miles de empleos. Los precios del petróleo continuarán creando dolores de cabeza en Wall Street, especialmente si se producen escenarios apocalípticos del petróleo . Por ejemplo, Wells Fargo ha realizado préstamos por 17,000 millones de dólares al sector del petróleo y el gas. El banco apartará 1,200 millones en reservas para cubrir las pérdidas debido al ’deterioro continuo dentro del sector de la energía’.



La conducta es establecer e involucrar a esos segmentos sociales en la participación en la toma de decisiones colectivas. la división del trabajo ,hace cada vez más imposible abarcar en una única mirada la totalidad de la organización política del Estado y su mecanismo, cada vez más complicado. Una tendencia dinámica siempre creciente a la necesidad de liderazgo que sienten las masas. EMILIO LLEDÓ https://youtu.be/HAdubpAeV90 vía @YouTube