No hay Periodismo profesional en Mexico: AMLO

Hola amigos! El pasado 22 de abril, el Presidente de Mexico, Andrés Manuel López Obrador, en un acto irresponsable y dando patadas de ahogado, se va a la yugular de los periodistas atacando a quien se le puso enfrente El universal, excelsior, Televisa, TV Azteca solo por mencionar algunos en un ataque directo a la libertad de expresión.



El Presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador, aseguró en palabras textuales que:"No hay en México un periodismo profesional, independiente, no digo objetivo porque eso es muy difícil, la objetividad es algo relativo, pero ético, estamos muy lejos de eso, es parte de la decadencia que se produjo, y lo mismo la radio y la televisión, no generalizo pero sí, no supieron entender la nueva realidad, le siguieron con lo mismo y desesperados optaron muchos por la mentira’.



Sr Presidente, Andrés Manuel López Obrador, creo olvida que en nuestro país el periodismo es serio, independiente y lo más importante que en muchas de las veces, no es afin a los discursos gubernamentales y prácticas del poder.

Le recuerdo Sr Presidente,que desde hace algunos años en México, se ha distinguido por ejercer un periodismo serio, profesional e independiente, ofreciendole a nuestros lectores, radioescuchas internautas y televidentes, un periodismomo objetivo y ético apegado a la Libertad de expresión y ética de la información.



La profesionalización del gremio, nos ha permitido poder cumplir con nuestra labor social apegados a lo antes mencionado.



Por ello el gremio periodístico está muy molesto y exigimos respeto a nuestro trabajo profesional Sr. Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Solo puedo decir: "Está Pelón"

Hasta la Próxima !!



Lic.Gabriel Helguera Repetto

-Premio México de Periodismo

- Medalla Luis M Farias Asociación Nacional de Locutores de México

- Miembro Activo

Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo CONALIPE

- Federación Asociaciones de Periodistas Mexicanos FAPERMEX

-Club Primera Plana

--Asociacion Nacional de Locutores de México

-Miembro de la comisión de asuntos jurídicos y legislativos FAPERMEX

-Secretario de eventos Periodistas Unidos por el Glifo de la Palabra a c

PUGPAC Estado de México.

Analista y Comentarista

Conferencista en temas de Medios de Comunicacion.