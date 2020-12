No hay representantes de Mario Delgado en Guerrero; alerta por presuntos ’farsantes y estafadores’

Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena, aseguró de manera clara y enfática que no tiene ’representantes’ en Guerrero, ni en ningún estado de la República; ni para temas políticos, ni para cuestiones electorales, ni de cualquier otra índole.



’Tengo el reporte de que en varios estados han surgido representantes o voceros en mi nombre. Quiero decir que no tengo ningún tipo de representante, ningún tipo de vocero, en ninguna parte del país’, subrayó Delgado Carrillo.



En conferencia de prensa dio a conocer a la exdelegada federal, Lorena Cúellar como coordinadora para la Defensa de la 4T en Tlaxcala, siendo la cuarta mujer designada.



En días anteriores fueron designadas para Nuevo León, Clara Luz Flores, en Baja California, Marina del Pilar Ávila; en Baja California Sur, Víctor Castro Cosío y para Campeche, Layda Sansores San Román.



Antes de realizar el anuncio, Mario Delgado Carrillo, se pronunció ante el posicionamiento que realizó el delegado especial en Guerrero, Salomón Jara en Tierra Caliente, quien denunció que hay personajes que se hacen pasar por ’representantes’ del presidente nacional.



En este sentido, aseveró que en Morena todas las candidaturas se van procesar de forma abierta, transparente y por la vía institucional; siempre bajo los lineamientos que dictan los estatutos del partido.



’Nadie puede ir en mi nombre a hacer compromisos de ningún tipo’, puntualizó el dirigente morenista.



Delgado Carrillo resaltó que es común que durante los procesos electorales surjan muchos farsantes y estafadores, por lo que pidió a la gente no dejarse engañar.



Finalmente, invitó a simpatizantes y militantes de Morena a seguir trabajando juntos, unir fuerzas y no llevar a cabo acciones que confronten o dividan al partido, pues la prioridad es ganar las elecciones de 2021, respaldar al presidente Andrés Manuel López Obrador y consolidar la Cuarta Transformación.