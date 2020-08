No hemos dejado de comprar equipo médico ante la emergencia sanitaria para atender a pacientes contagiados: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que, ante la emergencia sanitaria por covid-19 no se han dejado de comprar equipos médicos para atender a los pacientes contagiados, "tenemos abasto suficiente de equipos, no hemos dejado de comprar equipos, tenemos los recursos suficientes para eso, cada semana hacemos una revisión de lo que se requiere en los hospitales", dijo en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.



El Ejecutivo federal, afirmó que la posible culpabilidad de los ex presidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón en los casos de Emilio Lozoya y Genaro García Luna, respectivamente, será una decisión estrictamente judicial resultado de las investigaciones que están en curso.



el mandatario reiteró que su posición política de juzgar a ex presidentes es que se debe realizar una consulta entre la población.



"Qué tanto son responsables los ex presidentes eso va a salir de las investigaciones. Yo voy a hacer lo que el pueblo decida y lo que resulte de las investigaciones judiciales, eso no me va a corresponder a mí si en el caso de García Luna o en el caso de Lozoya están implicados los ex presidentes, eso sería un asunto de carácter estrictamente judicial", comentó.



El presidente dijo que la justicia no es sólo encarcelar a las personas, sino también prevenir y que no se solape ni se establezca el hábito de la corrupción y que se estigmatice y señale a quienes obtienen riquezas por la vía del influyentismo.



Así mismo aseguró que los casos de García Luna y Lozoya son los más emblemáticos de corrupción y delincuencia organizada en el país y corresponderá a la población determinar cuál de ellos es más grave.



"Tiene que ver con el crimen organizado, con la llamada delincuencia organizada que es lo de García Luna, son las dos, las dos muy graves, cuál más grave cada quien debe revisarlo, era lo que se padecía, por un lado una gran corrupción y por otro los acuerdos con la delincuencia organizada, por eso se desató la inseguridad y la violencia entre otros factores; en los dos casos es la fiscalía la que tiene que resolver, hasta donde se va a llegar", puntualizó.



Indicó que si se sabe cómo operaban este tipo de redes delictivas, en el país se va a contribuir a purificar la vida pública porque el principal problema de México es la corrupción, "vamos a esperar a que la fiscalía dé a conocer toda la investigación sobre los dos casos y no va a haber impunidad".



NO HABRA GASOLINAZOS SUCEDA LO QUE SUCEDA



El presidente reconoció a los empresarios que no han aumentado los precios de las gasolinas y venden el combustible "a precios justos", pues aseguró que "siempre se tiene que considerar que la IP debe tener utilidad, pero tiene que ser una ganancia razonable y no excesiva, que no sea lucro, que sea una ganancia que no afecte la economía familiar".



El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, informó que el reconocimiento es para los empresarios que en nueve meses y medio mantuvieron sus precios promedio tanto en gas LP como en gasolina, "a parte de eso todos fueron verificados y salieron bien, no es un reconocimiento a ciegas, es un reconocimiento que se hace de un historial de los precios".



ENVIARA AL CONGRESO REFORMA AL SISTEMA DE PENSIONES



El mandatario indicó que enviará la iniciativa de reforma al sistema de pensiones antes del 1 de septiembre, es decir, "antes de que termine este mes para que entrando de nuevo el periodo ordinario de sesiones se trate, se revise en el Congreso y en su caso se apruebe, pero va a ser antes del 1 de septiembre".