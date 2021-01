No hubo transparencia, nos impusieron un candidato en MORENA: Perla Xóchilt García

www.guerrerohabla.com



Cuajinicuilapa, Gro., 06 de enero de 2021.-La diputada local de MORENA, Perla Xóchilt García Silva, afirmó que en el proceso interno para designar al Coordinador Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación en Guerrero, no hubo transparencia y se dio una imposición.



’Me queda claro que no hubo transparencia, eso nos queda claro a todos, que solamente nos impusieron un candidato’ expresó.



Durante un evento en Cuajinicuilapa con integrantes del pueblo afromexicano, llamó a los fundadores y militantes de Morena a continuar en la lucha y esperar a que Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros informe de la ruta a seguir en los próximos días.



Dijo que no se irán del partido y que se mantendrán en la ruta de que se apliquen los estatutos para tener claridad en el proceso interno a gobernador y los locales.



"Seguimos diciendo que somos de Morena y que estamos abiertos y que estamos esperando a que el maestro Pablo nos diga ¿Cuál va a ser la ruta qué vamos a seguir? y creo que todos los que están aquí, están en la misma idea de esperar que con mucha inteligencia el maestro Pablo nos de la ruta.



Lanzando un mensaje a sus compañeros: "Desde Cuajinicuilapa, quiero que le digan a toda su gente que Morena es la esperanza de nuestro estado, que no solamente se lucha por una candidatura, se lucha por el proyecto de transformación de todo nuestro Estado de Guerrero" precisó.