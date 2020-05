‘No la expongas’, el antídoto contra el coronavirus en el Día de las Madres

Sin abrazos ni besos, solo con saludos virtuales y flores llegadas por mensajería. Así esperan las autoridades mexicanas que millones de ciudadanos celebren el domingo 10 de mayo el multitudinario Día de la Madre, que este año coincidirá con el pico de propagación del coronavirus.



El Día de la Madre, que comenzó a celebrarse en México en 1922 convocado por el gobierno y un diario nacional, es una de las fechas de más alto consumo en restaurantes y mayor circulación de vehículos con familias que van a ver a sus mamás a sus casas para agasajarlas con deliciosos platillos.



Para evitar la algarabía y el consecuente riesgo de contagio del virus surgido en diciembre pasado en China y que en México ha dejado más de 2,700 muertos, el gobierno de la Ciudad de México ha propuesto una celebración diferente.



’No la expongas, cuídala y no vayas a visitarla’, planteó la alcaldesa Claudia Sheinbaum en un tuit con la etiqueta #MUEVELAFECHA para el 10 de julio. El gobierno de la capital anunció para el 10 de mayo el festival virtual ’De Corazón a corazón’, con una duración de 12 horas, con artistas y las tradicionales ’Mañanitas’ para las mamás.



Las autoridades de la urbe ordenaron también el cierre del mercado de Jamaica, el punto de venta de flores más grande de la megalópolis, y de los cementerios capitalinos, a los que acude la población en masa a recordar a sus madres y abuelas difuntas.



Medidas similares se están tomando en todo el país para evitar aglomeraciones en una jornada que coincide con las fechas en las que según las proyecciones oficiales se dará la mayor tasa de contagio del virus.



Mientras tanto, la cervecera Modelo llevará al cantante ranchero Alejandro Fernández a los domicilios de todo México, con un concierto en línea que promueve una iniciativa para ayudar a sobrevivir a los restaurantes y bares, mediante la compra de tarjetas de regalo para consumo futuro de cervezas.



Jaime Zamora, quien trabaja en un banco y reside en el populoso Estado de México, vecino a la capital, no iba a salir a comer fuera porque vive con su madre, pero no recibirá como cada año a la familia de su hermana. ’Yo creo que se quedará en su casa, hablaremos por teléfono’, dijo este jueves a Reuters.



Una tía que habita más cerca tampoco acudirá al festejo, aunque lo había prometido. ’Vive sola y no la hemos visto desde que empezó la cuarentena (…) Como tuvo un infarto hace poco pues está más delicada, está en los grupos de riesgo, y no sé si sea correcto’, agregó.



La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo aseguró que el sector comercial y de servicios podría dejar de percibir ese día 36,000 millones de pesos (unos 1,500 millones de dólares), el 80% de la derrama económica del año anterior.



