’No le tengo miedo a la crítica, ni al debate, ni a hacerle frente a quienes mienten’: Sayonara Vargas

Huejutla, Hgo., a 6 de mayo de 2021.



SAYONARA, ALIADA DE LAS MUJERES DE LA SIERRA Y LA HUASTECA



- ’No le tengo miedo a la crítica, ni al debate, ni a hacerle frente a quienes mienten’, advierte la abanderada de Va por México.



’Voy a trabajar para que las autoridades puedan contar con un padrón de agresores y hacer valer la ley, que muchas veces brilla por su ausencia’, manifestó Sayonara Vargas Rodríguez al dirigirse a multitudinaria asistencia en la colonia Parque de Poblamiento Huejutla, uno de los sectores más amplios de esta cabecera distrital.



La candidata a la diputación federal por Distrito I, se pronunció en contra de quienes utilizan las redes sociales para denostar a otras personas y alertó a las mujeres a cuidarse, a denunciar y hacer públicas las evidencias de agresiones en su contra. ’Hay muchas lagunas legales sobre las cuales hay que legislar’, expresó ante el aplauso de los presentes.



’No le tengo miedo a la crítica, ni al debate de ideas, ni a hacerle frente a alguien que miente y desenmascararlo; no tengo miedo porque sé que tengo a las mujeres conmigo, porque sé que tengo a la gente de Huejutla de mi lado y sé que tengo la sangre y la fuerza para luchar por todos ustedes’, advirtió enfática Sayonara Vargas.



Destacó que entre sus propuestas de campaña incluye la creación de refugios para mujeres, y de una fiscalía especial para defenderlas contra cualquier maltrato, porque en su largo andar ha atestiguado e incluso, ha vivido en carne propia la violencia de género. ’Yo seré la voz de todas ustedes en la Cámara Baja’, puntualizó.



Dijo que pugnará con todas las ganas del mundo, por el bienestar de las familias mexicanas, por que regresen programas como el Seguro Popular, Prospera y Procampo, entre otros mecanismos de ayuda social que han desaparecido en los últimos tres años, ’porque a la gente no se le engaña, se le informa, y voy a luchar por que le devuelvan al pueblo lo que le han quitado’.



El recibimiento del que ha sido objeto la abanderada de Va por México en cada rincón de la Huasteca y la Sierra hidalguense en evidente, como ocurrió en Parque de Poblamiento, un área habitada por alrededor de 3 mil personas, donde además habló claro y fuerte, alertando a la ciudadanía a no dejar que llegue al Congreso gente improvisada y sin preparación, que no tiene la capacidad para ir a pelear por las necesidades de los habitantes de esta región.