No les importó la pandemia y reabrieron estancia infantil de Ecatepec

Una estancia infantil que fue reabierta pese a emergencia sanitaria por el Coronavirus, Ecatepec, fue clausurada.



El kínder ’Frida Kahlo’, ubicado en avenida Miguel Hidalgo en la colonia Jardines de Morelos, fue reabierto el pasado 8 de junio y a la hora de su clausura albergaba a 15 menores.



Una denuncia ciudadana alertó sobre la reapertura del lugar, por lo que personal de las áreas de Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Contraloría, Seguridad Pública y Protección Civil acudió a la guardería.



Ahí constató que en su interior estaban 15 niños, por lo que notificaron a los encargados y colocaron sellos de suspensión en el establecimiento.



Igualmente, autoridades municipales realizaron un operativo en la Central de Abasto de Ecatepec para supervisar el debido cumplimiento de las medidas sanitarias, donde detectaron tres locales comerciales que no las acataban.



Los tres locales fueron suspendidos; carecían de documentación para avalar su legal funcionamiento y no acataban al 100% las medidas sanitarias, entre ellas no delimitar los espacios para mantener la sana distancia, y obstruían los pasillos provocando aglomeración de personas.



Actualmente, el estado de México se encuentra en Semáforo Epidemiológico en color Rojo, debido al incremento de contagios y número de muertes registradas por Covid 19, por lo que actividades educativas se encuentran restringidas.